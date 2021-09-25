Brasil x Marrocos: onde assistir, horário e escalações do jogo das quartas de final do Mundial de Futsal

Neste domingo, o Brasil enfrenta o Marrocos, às 10h, na Arena de Vilnius, na Lituânia. Após fazer a melhor campanha da primeira fase do Mundial de Futsal e vencer o Japão nas oitavas de final, a Seleção irá disputar a classificação para as semifinais. Com o artilheiro do torneio, Ferrão, a heptacampeã irá entrar em quadra com força total para superar os marroquinos.
Na fase de grupos, o Brasil se classificou em primeiro lugar do Pote D, com nove pontos e 18 gols marcados. A equipe goleou o Vietnã, República Tcheca e Panamá. Contra os japoneses, os brasileiros avançaram com o placar por 4 a 2.
A seleção que ganhar a partida avança para as semifinais e encara o vencedor de Argentina e Rússia. A próxima etapa ocorre na próxima quarta (29), na Žalgiris Arena, em Kaunas.FICHA TÉCNICABrasil x MarrocosMundial de futsal - Quartas de final
Data e horário: 26/09/2021, às 10h (de Brasília)Local: Arena de Vilnius, Vilnius (LIT)Transmissão: Globo, SporTV e FIFA TV
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASILGuitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão.Técnico: Marquinhos Xavier
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MARROCOS: Khiyari, El Ayyane, Jouad, El Mesrar e BakkaliTécnico: Hicham Dguig