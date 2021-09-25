Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Brasil x Marrocos: onde assistir, horário e escalações do jogo das quartas de final do Mundial de Futsal
mais-esportes

Brasil x Marrocos: onde assistir, horário e escalações do jogo das quartas de final do Mundial de Futsal

Seleção Brasileira venceu o Japão por 4 a 2 nas oitavas de final; Ferrão é o artilheiro da competição com sete gols...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 16:58

LanceNet

Crédito: Thais Magalhães / CBF
Neste domingo, o Brasil enfrenta o Marrocos, às 10h, na Arena de Vilnius, na Lituânia. Após fazer a melhor campanha da primeira fase do Mundial de Futsal e vencer o Japão nas oitavas de final, a Seleção irá disputar a classificação para as semifinais. Com o artilheiro do torneio, Ferrão, a heptacampeã irá entrar em quadra com força total para superar os marroquinos.
Na fase de grupos, o Brasil se classificou em primeiro lugar do Pote D, com nove pontos e 18 gols marcados. A equipe goleou o Vietnã, República Tcheca e Panamá. Contra os japoneses, os brasileiros avançaram com o placar por 4 a 2.
A seleção que ganhar a partida avança para as semifinais e encara o vencedor de Argentina e Rússia. A próxima etapa ocorre na próxima quarta (29), na Žalgiris Arena, em Kaunas.FICHA TÉCNICABrasil x MarrocosMundial de futsal - Quartas de final
Data e horário: 26/09/2021, às 10h (de Brasília)Local: Arena de Vilnius, Vilnius (LIT)Transmissão: Globo, SporTV e FIFA TV
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASILGuitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão.Técnico: Marquinhos Xavier
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MARROCOS: Khiyari, El Ayyane, Jouad, El Mesrar e BakkaliTécnico: Hicham Dguig

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados