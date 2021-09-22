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Brasil x Japão: onde assistir, horário e escalações do jogo das oitavas de final do Mundial de futsal

Seleção chega ao mata-mata da competição de forma invicta e com a melhor campanha da fase de grupos. Partida ocorre nesta quinta-feira, às 14h (Brasília), em Kaunas, na Lituânia...
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Publicado em 

22 set 2021 às 14:00

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 14:00

Crédito: Thais Magalhães/CBF
Heptacampeã, a Seleção Brasileira começa nesta quinta-feira a jornada no mata-mata da Copa do Mundo de futsal de 2021. Após uma primeira fase impecável, o Brasil encara o Japão nas oitavas de final, em Kaunas, na Lituânia. A equipe de Marquinhos Xavier entra em quadra às 14h (horário de Brasília) em busca da vaga na próxima fase.
+ Fifa coloca Leozinho na lista dos jovens destaques da fase de grupos do Mundial de futsal
O Brasil se classificou na primeira colocação do Grupo D, com nove pontos, 18 gols somados e apenas dois sofridos. A campanha brasileira na primeira fase foi a melhor de todo o torneio. A Seleção goleou Vietnã, República Tcheca e Panamá, enquanto o Japão passou apenas na terceira colocação do Grupo E, com três pontos.
+ Laura Pigossi vai às quartas de duplas em Valência, na Espanha
Quem vencer do confronto entre Brasil e Japão encara o ganhador do duelo entre Venezuela e Marrocos nas quartas de final. Os outros duelos das oitavas de final são: Rússia x Vietnã, Argentina x Paraguai, Espanha x República Tcheca, Portugal x Sérvia, Uzbequistão x Irã e Cazaquistão x Tailândia. A partida terão transmissão da Globo e SporTV.
FICHA TÉCNICABrasil x JapãoMundial de futsal - Oitavas de final
Data e horário: 23/09/2021, às 14h (de Brasília)Local: Zalgiris Arena, Kaunas (LIT)Transmissão: Globo e SporTV
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL: Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão. Técnico: Marquinhos Xavier

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