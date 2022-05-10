Brasil x Argentina será destaque na 11ª edição do Boxing For You

A 11ª edição do Boxing For You terá dois clássicos envolvendo Brasil e Argentina. O evento, marcado para o dia 29 de maio, na Arena de Lutas, em São Paulo (SP), escalou o medalhista olímpico Esquiva Falcão para encarar Cristian Fabian Ríos no duelo principal que fecha a noite de cinco combates. Antes do ídolo do boxe brasileiro, a paulista Lila Furtado entrará em ação pelo cinturão latino do WBC das super-galos (até 55,3 kg) contra Paola Pamela Benavidez.

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O B4Y tem co-promoção da Top Rank, maior empresa de boxe do mundo, e transmissão do canal Bandsports. As lutas têm início às 19h e os ingressos são limitados com preço único de R$ 100,00.

Brasil e Argentina se enfrentaram por cinco vezes no Boxing For You, todas envolvendo os medalhistas olímpicos Esquiva Falcão, Adriana Araújo e Robson Conceição. Mas em apenas duas oportunidades, os atletas brazucas derrotaram os tradicionais rivais por nocaute, mostrando o nível dos combates. A única derrota de brasileiros contra estrangeiros foi em setembro de 2017 na quarta edição, realizada no Clube Atlético Juventus, em São Paulo (SP). O chileno José Velasquez superou Paulo Soares por nocaute no oitavo round na super galo (até 55,338 Kg).

- São duas escolas de boxe muito fortes na América. Brasileiros e argentinos sempre tiveram duelos acirrados. Atualmente, o Brasil tem vantagem ampla no boxe olímpico e os argentinos estão com dois campeões mundiais no profissional, número que deve ficar empatado – ou superado – em pouco tempo com as chances reais de Esquiva e Robson Conceição serem os melhores de suas respectivas categorias - disse Sergio Batarelli, organizador do Boxing For You.

Atualmente, os argentinos campeões do mundo são Brian Castaño (médio-ligeiro) e Fernando Martinez (super-moscas), mas a lista teve Gustavo Ballas e Uby Sacco nos anos 1980, Carlos Monzon e Víctor Galíndez nos anos 1970. Os mais próximos do topo mundial entre os brasileiros são Esquiva Falcão e Robson Conceição, ambos agenciados por Sergio Batarelli e Top Rank, co-promotora do Boxing For You.

Já o Brasil brilha em Jogos Olímpicos somando seis medalhas nos últimos três eventos. Astro principal do Boxing For You 11, Esquiva Falcão foi prata em Londres 2012 e hoje está invicto no profissional a um passo de lutar pelo cinturão dos médios.

Brasileiros tentam manter a hegemonia

O main event será entre o medalhista olímpico Esquiva Falcão (29-0-0) e o argentino Cristian Fabian Ríos (23-14-3) na categoria dos médios (até 72,5 kg). Vencendo o combate na capital paulista, o brasileiro fará a tão sonhada luta valendo o posto de campeão do mundo da IBF – Federação Internacional de Boxe, ainda em 2022. O duelo terá 10 rounds.

Esquiva Falcão analisou seu adversário, o argentino Cristian Fabian Ríos, que treina em Buenos Aires e já disputou títulos nacionais e latinos.

- O atleta é muito competitivo e tem bom boxe. Os argentinos são difíceis de derrubar, tem seus méritos e sabem bem o que é catimba.

Apelidado de El Tuco, o atleta de San Miguel de Tucuman tem 40 lutas na carreira, com um cartel de 23 vitórias e 14 derrotas. Em 2016, o atleta do país vizinho encarou de igual para igual o ex-campeão do mundo, o canadense David Lemieux, no BellCentre de Montreal lotado. O até então detentor do cinturão dos médios da IBF levou o combate para os pontos.

A escolha pela luta no país foi estratégica, já que Esquiva é um dos maiores nomes da história da nobre arte no país e atrai atenção da mídia, patrocinadores e fãs.

Já o co-main event será a disputa de cinturão latino do WBC das super-galos (até 55,3 kg), com a luta entre a brasileira Lila Furtado (6-0-0) e a argentina Paola Pamela Benavidez (16-10-3). O título está vago pelo Conselho Mundial de Boxe.

Adversária de Lila Furtado, Paola Benevidez foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, além de levar os títulos de campeã sul-americana e pan-americana entre as mini-moscas no amador.

- Sempre tive a sorte de lutar contra adversárias brasileiras no boxe amador e os resultados sempre foram positivos Quero conquistar esse título latino no Brasil e depois definir quais serão os próximos passos rumo ao cinturão mundial - disse Paola Benavidez, de 36 anos.

- Me disseram que a Lila Furtado é uma atleta muito forte, com um estilo clássico de boxe. Será um combate de nível. Volto ao Brasil para lutar e conquistar meu objetivo que é a vitória - reforçou a atleta mais velha da Família Benavidez.

Paola é filha de Alfredo Benavidez, seu treinador, carreira semelhante às das outras irmãs Vitória, Pamela, Yanina e Débora. O irmão Gaston também é boxeador profissional.

Antes das duas atrações principais da noite, Eduardo ‘Pará’ Costa (7-1-0) fará sua sexta exibição no evento subindo ao ringue contra Allan Felipe Sena (1-0-0) nos pesos-leves (até 61,2 kg). O card preliminar do Boxing For You abre espaço para os estreantes. Vinicius Barros encara Miqueas de Souza medindo na categoria dos super-médios (até 76,2 kg) e Arisson Chita Tavares vs Fellipe Bastos duelam pelo super-meio-médios (até 69,8 kg). Os dois combates terão 4 rounds.