  Brasil vence o Panamá e termina a fase de grupos da Copa do Mundo de futsal com 100% de aproveitamento
Brasil vence o Panamá e termina a fase de grupos da Copa do Mundo de futsal com 100% de aproveitamento

Time de Marquinhos Xavier encontra dificuldade contra os panamenhos, mas consegue o terceiro triunfo antes do mata-mata. Adversário será conhecido nesta segunda-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 11:36

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 11:36

Crédito: Thais Magalhães / CBF
Três jogos e três vitórias. A Seleção Brasileira de futsal encerrou neste domingo sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo da modalidade com mais um triunfo. Em jogo na Klaipeda Arena, na Lituânia, o time de Marquinhos Xavier bateu o Panamá por 5 a 1, com gols de Rocha, Gadeia, Leozinho, Arthur e Pito, e segue com 100% de aproveitamento. Maquensi diminuiu. O JOGOPrimeiro tempoComo esperado, o Brasil mandou na partida desde o início, com muita pressão em cima dos panamenhos, mas a superioridade do time de Marquinhos Xavier não foi convertida em gols tão cedo. Apesar de boas chances de Ferrão, Gadeia, Leozinho e Rocha, a Canarinho não estava com a pontaria afiada. Quando acertava o alvo, o goleiro Peñaloza aparecia para defender.
Com 12 minutos do primeiro tempo, o Panamá assustou em contra-ataque rápido e quase abriu o placar. Goodridge chutou forte, mas o goleiro Guitta fez boa defesa. No lance seguinte, foi a vez de Hurst fazer jogada individual, mas o arqueiro brasileiro apareceu bem novamente para evitar o gol.
Quando o primeiro tempo se encaminhava para terminar empatado sem gols, Rocha abriu o placar aos 15 minutos. Ele roubou bola no campo de defesa e deixou com Lino, que armou contra-ataque. O camisa 7 devolveu para Rocha, que bateu de canhota para marcar. Ainda antes do término da etapa inicial, Gadeia, em chute forte de longe, ampliou o marcador.
Segundo tempoNa etapa final, o Brasil continuou pressionando e o artilheiro Ferrão, goleador máximo da Copa do Mundo até aqui, tece duas boas chances, mas não conseguiu balançar as redes. Na primeira delas, o camisa 11 chegou a driblar o goleiro, mas se atrapalhou com a bola.
A resposta do Panamá veio na sequência, mas Guitta novamente salvou o Brasil. Primeiro, o goleiro evitou gol de Milord. Na sobra, foi a vez de Castrellon tentar o gol, mas o arqueiro da Seleção Brasileira fez grande defesa mais uma vez em Klaipeda.
O jovem Leozinho marcou o terceiro gol da Seleção Brasileira aos nove minutos da etapa final. Marlon tentou chute, mas a bola sobrou para o camisa 8, que limpou a marcação e fez um golaço. Pouco depois, Maquensi chutou forte de longe e diminuiu para os panamenhos. Nos últimos segundos, Arthur fez o quarto e Pito, na saída de bola, marcou o quinto para fechar o caixão
RELEMBRE OS JOGOS ANTERIORES DO BRASILVietnã 1 x 9 BrasilBrasil 4 x 0 República Tcheca
SEQUÊNCIA​Classificada para as oitavas de final, a Seleção Brasileira ainda aguarda para saber quem será o adversário na próxima fase, que será conhecido nesta segunda-feira. As possibilidades são Paraguai, Japão ou Sérvia.
O duelo das oitavas de final, independente contra quem for, será na próxima quinta-feira, às 14h (de Brasília).
ESCALAÇÕES​Brasil começou o jogo com: Guitta, Dyego, Ferrão, Gadeia e Rodrigo.
Panamá começou o jogo com: Peñaloza, Hurst, Maquensi, Goodridge e Milorde.

