  • Brasil vence o Japão e avança às quartas de final da Copa do Mundo de Futsal
Brasil vence o Japão e avança às quartas de final da Copa do Mundo de Futsal

Os brasileiros enfrentarão o Marrocos na próxima fase, em partida que ocorre às 10h (de Brasília) deste domingo

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 15:52

LanceNet

Brasil precisou jogar muito para garantir a vitória Crédito: Angel Martinez/FIFA
Nesta quinta-feira (23), o Brasil conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Futsal ao vencer o Japão por 4 a 2. Com gols de Ferrão, Leozinho, Pito e Gadeia, os brasileiros viraram contra os japoneses, que marcaram com Hiroshi e Nishitani. Os brasileiros enfrentarão o Marrocos na próxima fase, em partida que ocorre às 10h (de Brasília) deste domingo.
No início do primeiro tempo, o Japão conseguiu levar a melhor sobre o Brasil, e furou o bloqueio dos brasileiros para marcar o primeiro gol do confronto. Higor lançou para Hiroshi, que contou com falha de Guitta para fazer o gol dos japoneses. Logo em seguidao Brasil conseguiu fazer uma boa jogada para empatar o jogo. Dois minutos depois dos japoneses, os brasileiros marcaram após Guitta lançar para Ferrão, que fez um bom chute para deixar tudo igual.

Veja Também

Mundo Moderno vai representar o ES na Copa do Brasil de Futsal Feminino

Talibã no Afeganistão: esporte sofre e mulheres são as mais prejudicadas

O gol da virada dos brasileiros aconteceu na segunda etapa, quando a bola chegou para Leozinho no lado esquerdo da quadra. Ele fez boa jogada, driblando Higor e finalizando para dentro da rede, colocando o 2 a 1 a favor do Brasil no placar.
​Após o segundo gol, a partida seguiu equilibrada, com as duas equipes gerando perigo no campo de ataque. O Brasil, porém, conseguiu levar a melhor, e marcou com Pito. O Japão, porém, mostrou que estava vivo no jogo, e descontou logo na sequência com Nishitani. Nos segundos finais, Gadeia fechou a conta e fez o 4 a 2 para o Brasil.

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

