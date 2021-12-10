Brasil vence Argentina e volta às quartas de final do Mundial feminino de handebol após oito anos

O Brasil está de volta às quartas de final do Campeonato Mundial de handebol feminino após oito anos. Nesta sexta-feira, a equipe verde e amarela garantiu com uma rodada de antecipação um lugar entre os oito melhores do mundo, ao derrotar a Argentina por 24 a 19, em Castellón, na Espanha. O time decide a primeira colocação contra a Espanha, neste domingo, às 16h30 (de Brasília).Esta é a melhor classificação do país na competição desde a conquista do título de campeão, no ano de 2013. Além de já estarem garantidas nas quartas, as brasileiras também mantiveram a invencibilidade no torneio, com cinco vitórias (Croácia, Japão, Paraguai, Áustria e Argentina) em cinco jogos.

Após sair de quadra derrotada na primeira etapa por 12 a 8, a Argentina quis dificultar a vida do Brasil no segundo tempo. Tanto que chegou a ficar a apenas dois gols do empate, com 21a 19. Porém, aos 50 minutos, o técnico brasileiro Cristiano Rocha pediu tempo e conseguiu arrumar novamente o sistema defensivo. Depois disso, as argentinas não marcaram mais nenhum gol, e as Leoas fizeram mais três, fechando em 24 a 19.

O destaque da partida foi o paredão Bárbara Arenhart. Babi, como é mais chamada pela torcida brasileira, não apenas defendeu, mas contagiou a equipe com uma vibração emocionante, além de orientar as companheiras no sistema defensivo.

Na frente, Matieli foi o destaque. Marcou nove gols e regeu com maestria o sistema ofensivo brasileiro. Das suas mãos saíram as principais jogadas. Jéssica Quintino marcou cinco vezes. Bruna de Paula fez quatro.