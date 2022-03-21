Brasil vence a Bolívia na estreia do Sul-Americano sub-18 de basquete

Time comandado por Vitor Galvani venceu a Bolívia por 99 a 34...
Publicado em 21 de Março de 2022 às 20:49

A Seleção Brasileira masculina de basquete estreou com vitória no Sul-Americano sub-18, em Caracas, na Venezuela. Nesta segunda-feira, o time comandado por Vitor Galvani venceu a Bolívia por 99 a 34, no Ginásio Papa Carillo, na abertura do Grupo A.
Na próxima rodada, nesta terça-feira, às 19h, com transmissão ao vivo do Youtube a CBB, o Brasil encara o Uruguai. A equipe verde e amarela fecha a primeira fase na quinta-feira, às 11h, contra a Colômbia.
A competição dá três vagas na Copa América, que será jogada ainda em 2022. O Brasil está no Grupo A, ao lado de Colômbia, Bolívia e Uruguai. No Grupo B ficaram Equador, Chile, Venezuela e Argentina.
Pelo formato de disputa, as duas melhores equipes de cada chave avançam para as semifinais. Os três primeiros colocados garantem um lugar na Copa América sub-18, ainda em 2022, e que será classificatória para o Mundial sub-19, em 2023.
Com maior força física e imposição técnica e tática, o Brasil dominou a Bolívia desde o começo do jogo, não dando chances ao rival. Com a sequência da partida, o técnico Vitor Galvani pôde rodar o banco, dando minutos para praticamente todos os atletas, pensando já lá na frente no Sul-Americano.
- Foi bom a gente poder iniciar. A molecada um pouco ansiosa. A gente sentiu que eles conseguiram controlar. Temos alguns pontos para melhorar, principalmente no lance livre. E vamos sentar, assistir aos vídeos, analisar os erros e já começar a trabalhar pensando no jogo contra o Uruguai - disse o técnico Vitor Galvani.
Crédito: Brasil passou pela Bolívia na estreia no Sul-Americano (Foto: Divulgação/FIBA

