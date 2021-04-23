Brasil vacinará todos os atletas para Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio

A menos de 100 dias para os Jogos Olímpicos, o Brasil decidiu que vai vacinar todos os atletas que disputarão as Olimpíadas e as Paralimpíadas de Tóquio. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, integrantes de comissões técnicas e colaboradores do Comitê Olímpico do Brasil também estarão na lista de cerca de 2 mil pessoas que serão imunizadas contra a Covid-19.Ainda segundo o jornal, o Ministério da Defesa confirmou a informação, mas ficará a cargo do COB definir a lista de pessoas que serão vacinadas de forma prioritária.