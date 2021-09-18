Brasil será sede dos Jogos Mundiais Escolares Sub-15 em 2023

Crédito: O Brasil foi confirmado como a segunda sede do maior evento esportivo mundial em 2023-(Divulgação/Ministério da Cidadania

O Brasil será a sede da segunda edição dos Jogos Mundiais Escolares Sub-15, que serão disputados em 2023, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na última quarta-feira, 15 de setembro, em Belgrado, na Sérvia, durante a cerimônia de abertura da primeira edição do evento, que será realizada no país europeu.

A candidatura do Brasil foi apresentada oficialmente na terça-feira,14, ao presidente da Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF, na sigla em inglês), Laurent Petrynka, pelo secretário Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães.

A reunião de apresentação da candidatura brasileira contou ainda com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho; do vice-presidente da CBDE e vice-presidente da ISF, Robson Aguiar; e do CEO da CBDE, Luis Delfino.

-Estamos muito felizes com o sucesso de nossa missão em Belgrado-disse Marcelo Magalhães.

-No dia 29 de outubro começam, no Rio de Janeiro, os Jogos Escolares Brasileiros. Desde o ano passado, quando oficializamos o apoio à CBDE para a retomada dos JEB’s, temos trabalhado para fazer desta edição a melhor de todos os tempos. O resgate dos JEB’s, após um hiato de 17 anos sem a realização do evento, é o primeiro passo para fortalecermos a prática esportiva entre nossos estudantes-comentou Marcelo. -Em 2022, teremos os Jogos Escolares Sul-Americanos no Brasil. Agora, com os Jogos Mundiais Sub-15 garantidos no Rio em 2023, tenho certeza de que nossas crianças e jovens terão ainda mais motivação para se dedicarem aos estudos e às atividades esportivas-completou. .

-O contato que os jovens terão com representantes de dezenas de países será riquíssimo e estamos felizes por nossa candidatura ter sido aceita. Agradeço à confiança depositada em nosso país pela ISF- explicou o secretário.

Primeira edição

A primeira edição dos Jogos Mundiais Escolares Sub-15 reúne cerca de 2.500 participantes, de 36 países, que disputam provas em 14 modalidades: atletismo, badminton, basquete, basquete 3 x 3, xadrez, futebol, judô, caratê, orientação, natação, tênis de mesa, taekwondo, vôlei e wrestling. O evento teve início no sábado (11.09) e segue até domingo (19.09).

No total, 27 estudantes do Brasil estão em Belgrado para a competição, o primeiro evento internacional da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) desde o início da pandemia, em 2020. O país compete na Sérvia no futebol feminino e no wrestling, tanto no masculino quanto no feminino.

-É uma sensação única representar o meu país. Sensação melhor, impossível! Estou muito feliz-disse a paranaense Aline Bergmann, que compete em Belgrado com a seleção feminina de futebol.