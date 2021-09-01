Brasil Ride vai organizar prova por etapas em Portugal em maio

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Estão abertas as inscrições da prova que marca a chegada na Europa da principal agência promotora de eventos de ciclismo no Brasil. A Portugal Brasil Ride fará sua estreia em 2022, entre 9 e 14 de maio, em uma prova por etapas de seis dias, passando por Pinhão, Alijó, Castro Daire, São Pedro do Sul, Vouzela e Viseu. Ao todo, serão 350 km percorridos em uma altimetria acumulada de 8.000 m.

- Além de eu ser português, o que nos levou a Portugal foi o fato de o País ser a porta de entrada para a Europa e por explorar como ninguém aspectos culturais e gastronômicos, bem como o clima, único no continente. Mantendo o fato de ser uma prova premium, as vagas são limitadas como acontece na Bahia, ocorrendo hospedagem e alimentação durante o evento em hotéis quatro estrelas da região - completa Mario Roma, fundador da Brasil Ride.

A Portugal Brasil Ride tem como objetivo ser a maior prova de mountain bike premium por etapas da Europa. A fusão, em 2021, entre a marca Portugal MTB com a força da marca Brasil Ride, conhecida pela mídia europeia como o "Giro de Itália do MTB", vem agregar para conquistar tal meta.

- Além disso, a Brasil Ride conta com status da melhor prova de etapas premium do mundo e uma grande carteira de clientes que conta com 40 mil clientes em todo Brasil e 37 países. A Brasil Ride, com mais de dez anos de mercado, traz junto com seu portfólio a experiência de organização de eventos marcantes e de grande porte - conta Mario Roma.

A Portugal Brasil Ride chega para incentivar e impulsionar o comércio local e, sobretudo, o turismo na região e no país, trazendo atletas e seus familiares de todo mundo. A prova vai percorrer as excepcionais trilhas da região central do país (Castro Daire, São Pedro do Sul, Vouzela e Viseu) e a região do Alto Douro Vinhateiro (Alijó e Pinhão). Todas as etapas são desenhadas cuidadosamente para oferecer aos atletas a melhor experiência possível, inspirados pela diversidade de paisagens, trilhas e terrenos com o melhor que Portugal tem para oferecer.

- Abrimos as inscrições da Portugal Brasil Ride, um evento em que a Europa terá o prazer de conhecer o padrão Brasil Ride, em um país que não para de ganhar prêmios pelas suas qualidades turísticas. Junta-se isso aos novos parceiros que chegaram para fortalecer nosso time, entre elas duas marcas automobilísticas internacionais, que em breve serão apresentadas, ou seja, motivações extras para seguirmos trabalhando e acreditar em melhores tempos daqui para frente - comenta Mario.

O lançamento das inscrições da Portugal Brasil Ride ocorre em um bom momento, quando a Brasil Ride confirma a realização de suas provas em 2021. A temporada do Tour Brasil Ride tem início com o Festival Brasil Ride Botucatu, de 5 a 7 de setembro, e na semana seguinte a Road Brasil Ride, no domingo, dia 12. A organização celebra um semestre que promete ser mais do que especial, com a estreia da mais aguardada stage race (prova por etapas) da atualidade no País, a Brasil Ride Espinhaço, em dezembro, na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, e a confirmação, para novembro, da 11ª edição da Brasil Ride Bahia.

Categorias na competição#

A Portugal Brasil Ride tem as seguintes categorias: Dupla Open Masculino, Dupla Open Feminino, Dupla Mista, Dupla Máster 30, Dupla Master 40; Dupla Grand Máster (acima de 50 anos ou mais); Trio Corporativo; Dupla Guarani (dois ciclistas membros do Guarini Club, finisher em pelo menos 3 edições da Brasil Ride); Dupla Viriato (dois ciclistas membros do Viriato Club, finisher em pelo menos 3 edições da Portugal MTB), Dupla Iron Rider (ciclistas, masculino ou feminino, que disputaram uma prova de triathlon de longa distância ou duas de meia distância), Solo E-Bike masculino e feminino.