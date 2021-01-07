Brasil Ride: Maratona do Cipó é oportunidade para pedalar com campeões mundiais

Crédito: Wladimir Togumi / Brasil Ride

Acompanhar de perto os melhores ciclistas, entre eles campeões mundiais, e ainda competir no encerramento de uma prova por etapas que faz em 2021 sua estreia no calendário da UCI (União Ciclística Internacional). Essa é só a entrada do cardápio que a Maratona do Cipó oferece aos ciclistas em Conceição do Mato Dentro, nos dias 5 e 6 de março.

- Nossa dica para quem está se programando para a Maratona do Cipó, com desafios para todos os níveis de atletas, é de chegar já na sexta-feira (5) e acompanhar a disputa do cross country, penúltima da Brasil Ride Espinhaço. Depois de ter o gostinho de assisti-los competindo, no sábado (6) é hora de largar para a prova, com o domingo (7) livre para curtir as lindas cachoeiras da região de Conceição do Mato Dentro - comenta Mario Roma, fundador da Brasil Ride.

O cenário desta épica maratona é uma cadeia de montanhas entrecortada por picos e vales, a Serra do Espinhaço. Para os mais experientes, a disputa principal, 56 km e altimetria de 2086 m. Para quem está iniciando no esporte, a categoria Tour, com percurso de 27 km, dando um gostinho especial a quem está começando no esporte.

A programação oficial da Maratona do Cipó começa na sexta-feira, com a retirada do kit atleta na Arena Brasil Ride, entre 8h e 15h, podendo ser feita também no sábado, das 7h30 às 8h30. A largada dos ciclistas será às 10h, para a disputa dos 56 km, enquanto os atletas da tour largam logo em seguida, às 10h30, para percorrerem 27 km.

Todos os participantes receberão medalhas, além dos três melhores de cada uma das 23 categorias da disputa principal. As masculinas, elite, juvenil, júnior, sub-23, sub-30, máster A1, A2, B1, B2, C1,C2 e D, além da PNE, e as femininas elite, juvenil, júnior, sub-23, sub-30, máster A, B, C e PCD.