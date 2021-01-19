mais-esportes

Brasil perde para Polônia, mas avança no Mundial de handebol

Seleção sofreu derrota por 33 a 23 e se classificou em terceiro lugar na chave. Com poucas chances, equipe enfrentará na segunda fase da competição Hungria, Alemanha e Uruguai...
19 jan 2021 às 19:24

19 jan 2021 às 19:24

Crédito: Divulgação
Após dois empates, a Seleção Brasileira masculina de handebol sofreu sua primeira derrota no Campeonato Mundial, disputado no Cairo, no Egito, mas conseguiu a classificação para a segunda fase. Nesta terça-feira, a Polônia levou a melhor por 33 a 23. Os três primeiros de cada chance se classificaram. O time verde e amarelo passou na terceira colocação.
O Brasil já entrou em quadra já classificado, devido à vitória da Espanha sobre a eliminada Tunísia. O objetivo contra os poloneses era definir a segunda posição do Grupo B, atrás apenas dos espanhóis. Mas os comandados
O artilheiro do Brasil foi Haniel, com quatro gols. Toledo, Chiuffa e Gustavo anotaram três cada. Também marcaram Torriani (2), Rogério (2), Vini (2), Luciano (2), Teixeira (1) e Patrianova (1).
No Mundial, as equipes carregam para a segunda fase os resultados da primeira, de modo que o Brasil terá chances limitadas de conseguir avançar às quartas de final. A Seleção vai abrir o Grupo 1 com apenas um ponto, conquistado no empate com a Espanha, que tem três. A Polônia levou dois.
Os brasileiros terão de precisar vencer Hungria, em duelo que acontece na quinta-feira, às 11h30 (de Brasília), Alemanha, sábado, e Uruguai, na segunda, para ter chances de ficar entre os dois melhores na chave com os seis times para avançar às quartas.

