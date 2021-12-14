Brasil perde para Dinamarca e cai nas quartas no Mundial de handebol

A Seleção Brasileira feminina de handebol fez uma partida de igual para igual com a Dinamarca, mas perdeu por 30 a 25 e acabou eliminada nas quartas de final do Campeonato Mundial, nesta terça-feira, no Mundial da Espanha. A equipe verde e amarela fez sua melhor campanha desde 2013, quando faturou o título inédito do torneio, na Sérvia.Nas duas últimas edições, 2017 e 2019, as brasileiras não passaram da primeira fase, Em 2015, o time foi eliminado nas oitavas de final. Em 2011 (5º) e 2005 (7º), o time também ficou em entre os oito melhores.

A Seleção chegou a estar perdendo por três gols de diferença no primeiro tempo, mas não apenas impediu de o adversário se distanciar no placar, como ainda empatou aos 28 minutos. Na jogada final da primeira etapa, o ataque não conseguiu marcar e em seguida tomou o gol, permitindo que a Dinamarca fechasse os 30 minutos iniciais com o resultado de 13 a 14.

Na segunda etapa, o sistema defensivo dinamarquês veio mais recuado e bem fechado. Além disso, a goleira fechou o gol e fez várias defesas importantes, que impediram que o Brasil se aproximasse no placar. Sempre que as Leoas chegavam próximo ao empate, ou não finalizavam com sucesso ou tomavam o gol. Essa troca de gols de um lado para o outro manteve a Dinamarca à frente durante todos os 30 minutos finais, quando fechou em 30 a 25.

O destaque brasileiro foi Adriana Cardoso, com nove gols. Pela Dinamarca, Laerke Nolsoe Pedersen, com seis, e Simone Catherine Petersen, com cinco, acertaram 100% dos arremessos.