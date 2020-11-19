Brasil Open de polo aquático tem início com oito jogos em Bauru

- Foi um jogo importante para a gente na chave de classificação. Estreamos bem, com uma vitória boa, não foi um jogo tranquilo apesar do resultado. Ficamos quase um ano sem jogar, é sempre muito bom voltar - disse Rudá Franco, capitão do SESI-SP.Na sequência, o reforçado Esporte Clube Pinheiros venceu a equipe da casa, a ABDA, pelo placar de 10 a 6. O Flamengo ganhou a Sociedade Hípica de Bauru pelo placar de 12 a 8. À tarde, as equipes voltaram para a piscina da ABDA com mais três jogos. E tanto SESI-SP quanto Pinheiros venceram e permanecem invictos na competição. Enquanto o SESI-SP venceu o Fluminense pelo placar de 11 a 9, o Pinheiros derrotou o Tijuca Tênis Clube por 18 a 4. Encerrando o primeiro dia de jogos, o Flamengo ficou no empate de 6 a 6 com o Clube Paineiras do Morumby. No feminino, o Brasil Open contou com dois jogos apenas na rodada inicial. No duelo mais disputado desta quarta-feira, a ABDA empatou com Flamengo com 12 gols cada. Já o Esporte Clube Pinheiros bateu o Sesi SP pelo placar de 13 a 4. - Foi um jogo bem decisivo, acirrado na verdade. A gente ainda está dentro do jogo, empatou e nos outros jogos vai ser mais difícil ainda e temos que ir pra cima, prestar atenção no saldo de gols que vai contar agora - explicou Letícia Belório, da ABDA. No feminino, cinco equipes se enfrentam na fase classificatória e os dois melhores fazem a final no dia 21 de novembro. Os times são Sesi-SP, Esporte Clube Pinheiros, ABDA Bauru, Tijuca Tênis Clube e C.R. Flamengo, que jogam pelo título deste ano.