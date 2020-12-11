Brasil Open de polo aquático anima PAB por mais eventos ano que vem

Crédito: Rudá, do Sesi, em ação no Brasil Open de polo aquático (Caio Souza | On Board Sports

O Brasil Open 2020 realizado entre os dias 18 e 22 de novembro, na Arena ABDA, em Bauru (SP), pela Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB) ganhou avaliação positiva de técnicos, jogadores e dirigentes de clubes. A única competição da modalidade no absoluto ocorrida neste ano seguiu protocolo de saúde completo para garantir a segurança de todos os competidores e staff, seguindo os requerimentos da OMS e das autoridades de saúde pública do Estado de São Paulo.

Foram realizados 38 jogos nas duas categorias, com mais de 200 atletas na piscina da Arena ABDA. O E.C. Pinheiros foi o campeão duas vezes, batendo ABDA no feminino e SESI-SP no masculino.

O objetivo para 2021 é ampliar o número de eventos de polo aquático no País, mas os dirigentes da PAB estão monitorando, assim como todos os brasileiros, a fase de vacinação no estado, que deve ocorrer em janeiro.

- Só tivemos retornos positivos até agora. A estrutura e o esforço que a ABDA fez para conseguir realizar o campeonato junto conosco foi extremamente importante, além de ver os atletas, técnicos e organização se empenharem o máximo para estarem lá e realizarem a competição. Saímos com o dever cumprido e bastante contentes pelos resultados - comentou Alessandro Moscal Checchinato, presidente da PAB.

A competição reuniu nove equipes masculinas: Tijuca Tênis Clube, Sociedade Hípica de Bauru, Club Athletico Paulistano, ABDA de Bauru, Clube Paineiras do Morumby, Clube de Regatas do Flamengo, E.C. Pinheiros (campeão), Fluminense Football Club e SESI SP.

No feminino foram cinco equipes: E.C. Pinheiros (campeão), ABDA Bauru, Flamengo, SESI-SP e Tijuca Tênis Clube.

- Foi um grande campeonato do ponto de vista organizacional, principalmente por cumprir todos os requisitos visando a prevenção do vírus. Pelo lado técnico, mesmo com todos os problemas de treinamento que tivemos, conseguimos realizar um bom campeonato que serviu para motivar os clubes neste ano tão atípico. Todos se esforçaram e trabalham muito para que o evento fosse realizado com maestria - disse Cesar Gualdani, Diretor de Marketing da entidade.

Todas as partidas tiveram transmissão da TV ABDA e Facebook da PAB. As partidas decisivas foram transmitidas pela TVN Sports.Habawaba Brasil

Com chancela da PAB, o Campeonato começou nesta quinta-feira (10) no mesmo local que foi realizado o Open, na Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA).

O HaBaWaBa Brasil foi trazido para Bauru por meio de contrato firmado entre ABDA e a Waterpolo Development (WPD), criadora da marca na Itália, que já promoveu eventos também na Espanha, Grécia, América do Norte e Ásia.

Além das partidas de polo aquático para a categoria sub 13, o HaBaWaBa Brasil contará ainda com clínicas de basquete e break dance, workshops para atletas e técnicos, brinquedos infláveis cedidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) e área de alimentação.