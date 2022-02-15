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Brasil não avança no bobsled two-man e encerra em 29º lugar

Trenó de Edson Bindilatti e Edson Martins terminou a terceira descida em penúltimo colocado, na frente apenas da Jamaica
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Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 12:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 12:14
O bobsled two-man se encerrou para o Brasil nesta terça-feira. Edson Bindilatti e Edson Martins realizaram a terceira descida e não conseguiram ficar entre as 20 melhores posições da prova. O trenó brasileiro ficou na 29ª colocação, com um tempo de 3min03s81.> Olimpíadas de Inverno: em defesa de doping, Valieva alega que resultado se deu por remédio usado por seu avô
A final será decidida ainda na manhã desta terça-feira, com a quarta descida dos 20 melhores competidores. Os alemães Friedrich e Margis lideraram a prova até a terceira descida, com um tempo de 2min57s37 no somatório.
Igualmente nas duas primeiras descidas, o Brasil teve dificuldades em ganhar ritmo na terceira descida. Os atletas sofreram nas curvas e perderam velocidade batendo nas paredes.
O Brasil, portanto, volta a competir no bobsled no dia 19 de fevereiro, pelo four-man. O objetivo da prova é ficar entres os 20 melhores para classificar à final. Vale lembrar que a melhor colocação do país na modalidade em Jogos Olímpicos foi o 23º lugar em 2018.
Crédito: Bobsledtwo-manbrasileiroterminaempenúltimocolocadodosJogosdePequim2022(Foto:AlexandreCasteloBranco/COB

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