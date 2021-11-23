Brasil leva 358 atletas ao Pan Junior na Colômbia de olho em evolução de jovens e vagas em Santiago-2023

A primeira edição dos Jogos Pan-americanos Júnior Cali 2021 marca oficialmente o início do novo ciclo olímpico para o Time Brasil. Com o objetivo de dar maior experiência internacional a uma geração promissora, o Comitê Olímpico do Brasil leva à Colômbia uma delegação numerosa, composta por 358 atletas, que supera os 317 presentes em Tóquio 2020. Uma oportunidade única para a retomada de suas carreiras, após quase dois anos de pandemia.

- A falta de competições nesta etapa da formação esportiva dos atletas pode gerar inúmeras implicações para suas carreiras. Em Cali, eles terão a chance de se apresentar, buscar maior espaço internacional e participar de um evento multiesportivo, convivendo com atletas de outros esportes e, em certas modalidades, enfrentando adversários de bom nível técnico - explica o diretor de Esportes do COB, Jorge Bichara.

A relevância esportiva de Cali 2021 pode ser justificada ainda pela distribuição de vagas, sobretudo em provas individuais, para os Jogos Pan-americanos Santiago 2023. Dentre as 38 modalidades que o Brasil está inscrito, somente três não são classificatórias para o evento na capital chilena: esgrima, handebol e nado artístico.

Apesar de ser uma competição sub-23, a delegação brasileira conta com 12 atletas que estiveram nos Jogos de Tóquio: Pâmela Rosa, do skate; Kawan Pereira, dos saltos ornamentais; Ana Vieira, Beatriz Dizotti, Breno Correia, Matheus Gonche e Stephanie Balduccini, da natação; e Chayenne da Silva, Ketiley Batista, Lucas Vilar, Matheus Correa e Tiffani Marinho, do atletismo.

Nomes de peso também estão presentes fora dos campos de jogo. Renan Dal Zotto (vôlei masculino), Marcos Goto (ginástica artística masculina) e Marco Vasconcelos (badminton) são três dos grandes treinadores do país na atualidade.

- A equipe que está em Cali é bastante qualificada, permitindo que busquemos bons resultados e o maior número possível de vagas para o Pan de Santiago. Isso sem falar que alguns nomes que se destacarem agora certamente estarão em Paris 2024 - diz o vice-presidente do COB e Chefe de Missão em Cali, Marco La Porta.Delegação liga alerta para a Covid-19

Para viajar à Colômbia, os integrantes da delegação brasileira precisaram cumprir uma série de protocolos médicos, como realizar uma bateria de exames clínicos. Todos fizeram dois testes PCRs, a cinco e a dois dias do voo internacional, e um antígeno, na véspera do embarque. No país-sede dos Jogos, eles passarão ainda por novos exames contra Covid-19 a cada quatro dias.

A entrada no país só foi permitida com o certificado internacional de vacinação contra febre amarela. Em relação à Covid-19, a obrigatoriedade era que maiores de 18 anos já estivessem imunizados com as duas doses e menores de idade, uma.

Ainda assim, o deslocamento da delegação brasileira se limita ao trajeto hotel-instalação oficial-hotel, sendo proibida a circulação nas ruas ou demais estabelecimentos, casos de shoppings, lojas e farmácias. O uso de máscaras N95 também é obrigatório, inclusive em academias, sem falar na adoção das já tradicionais medidas preventivas, como higienização das mãos e distanciamento social.