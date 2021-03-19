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Brasil fica fora do Pan-Americano de Mountain Bike por conta de restrições em Porto Rico

Confederação Brasileira de Ciclismo confirma ausência dos atletas brasileiros por conta do avanço da pandemia de coronavírus, que impossibilitou entrada na cidade de Salinas...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 15:04

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 15:04
Crédito: Reprodução / Red Bull TV
A Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) anunciou que não participará do Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike, marcado para ocorrer entre os dias 24 e 28 de março, na cidade de Salinas, em Porto Rico. O motivo, segundo a entidade, são as restrições impostas pelo governo local em virtude da Covid-19.
Por conta do avanço da pandemia, Porto Rico proibiu a entrada de brasileiros no país.
- A Confederação Brasileira de Ciclismo vem, através deste comunicado informar que, em conformidade com a comissão técnica e os atletas envolvidos, devido às restrições de entrada de brasileiros em Porto Rico, consequência da evolução da atual pandemia do novo coronavírus, fica impossibilitada a participação brasileira no Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike - disse o comunicado da CBC.
Em entrevista para o portal "Surto Olímpico", a CBC explicou que a participação até seria possível desde que os atletas realizassem quarentena na chegada a Porto Rico. Com a proximidade da competição, este isolamento fica impossível. Outro motivo alegado pela entidade é a falta de voos diretos entre Brasil e Porto Rico.
- Existe um sério risco de termos problemas no retorno ao Brasil, segundo orientação repassada pela embaixada dos Estados Unidos - disse a confederação, que ainda tentou uma liberação especial para os atletas ou então o adiamento da competição:
- Ainda sugerimos uma nova data para o evento, tendo em vista que o nosso atleta número 1 do mundo (Henrique Avancini) estaria fora da competição e também não obtivemos sucesso. Então, o nosso departamento de alto rendimento conversou com todos os atletas, explicou as situações e riscos existentes e em comum acordo ficou decidido que a seleção não estaria participando da atual edição do Pan de MTB.
Através das redes sociais, Henrique Avancini, que é uma das esperanças de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, lamentou a ausência na competição.
- Não estarei competindo no Campeonato Pan-Americano. Devido às dificuldades logísticas e restrições de viagem, a CBC decidiu não enviar atletas. Ainda lidero o ranking mundial, mas admito que é realmente amargo não poder defender a posição. Acho que está na hora de fazer mais um Solo Camp - disse Henrique no Instagram.

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