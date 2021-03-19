Brasil fica fora do Pan-Americano de Mountain Bike por conta de restrições em Porto Rico

Crédito: Reprodução / Red Bull TV

A Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) anunciou que não participará do Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike, marcado para ocorrer entre os dias 24 e 28 de março, na cidade de Salinas, em Porto Rico. O motivo, segundo a entidade, são as restrições impostas pelo governo local em virtude da Covid-19.

Por conta do avanço da pandemia, Porto Rico proibiu a entrada de brasileiros no país.

- A Confederação Brasileira de Ciclismo vem, através deste comunicado informar que, em conformidade com a comissão técnica e os atletas envolvidos, devido às restrições de entrada de brasileiros em Porto Rico, consequência da evolução da atual pandemia do novo coronavírus, fica impossibilitada a participação brasileira no Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike - disse o comunicado da CBC.

Em entrevista para o portal "Surto Olímpico", a CBC explicou que a participação até seria possível desde que os atletas realizassem quarentena na chegada a Porto Rico. Com a proximidade da competição, este isolamento fica impossível. Outro motivo alegado pela entidade é a falta de voos diretos entre Brasil e Porto Rico.

- Existe um sério risco de termos problemas no retorno ao Brasil, segundo orientação repassada pela embaixada dos Estados Unidos - disse a confederação, que ainda tentou uma liberação especial para os atletas ou então o adiamento da competição:

- Ainda sugerimos uma nova data para o evento, tendo em vista que o nosso atleta número 1 do mundo (Henrique Avancini) estaria fora da competição e também não obtivemos sucesso. Então, o nosso departamento de alto rendimento conversou com todos os atletas, explicou as situações e riscos existentes e em comum acordo ficou decidido que a seleção não estaria participando da atual edição do Pan de MTB.

Através das redes sociais, Henrique Avancini, que é uma das esperanças de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, lamentou a ausência na competição.