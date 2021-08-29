Brasil fatura quatro ouros nas Paralimpíadas e está em sexto no quadro de medalhas. Veja o resumo!

As mulheres brilharam neste quinto dia de competições dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Das sete medalhas conquistadas pelo Brasil, quatro foram de ouro, sendo três do feminino. Mariana D'Andrea, no halterofilismo, Carol Santiago, nos 50m livre da natação (S13) e Alana Maldonado, no judô levaram o Brasil no lugar mais alto do pódio. O brasileiro que ganhou a medalha dourada no dia foi o nadador Gabriel Geraldo, que venceu os 200m livre da classe S2.
As outras três medalhas do dia para o Brasil foram de bronze. Uma no judô, com Meg Emmerich (categoria acima dos 70 kg), uma no remo, com Renê Pereira, no barco single skiff masculino PR1, e outra novamente na natação, com Beatriz Carneiro nos 100m peito pela classe SB14.
O Brasil soma agora 30 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, com 10 ouros, cinco pratas e 15 bronzes. Está em sexto lugar no quadro de medalhas. A China lidera com 43 ouros, com a Grã-Bretanha em seguida, com 23. Os Estados Unidos estão em terceiro, com 15.
Natação
A terceira medalha do dia na modalidade foi um bronze. As irmãs gêmeas Débora e Beatriz Carneiro fizeram a final dos 100m peito SB14 e Beatriz Carneiro terminou na terceira colocação, com o tempo de 1min17s61, dois centésimos à frente da sua irmã, quarta colocada. Michelle Moraes, da Espanha, conquistou o ouro e quebrou o recorde mundial da prova (1min12s02), com a britânica Louise Fiddes (1min15s93) com a prata.
Judô
O Brasil conquistou duas medalhas na modalidade durante a madrugada, sendo uma delas de maneira histórica: Alana Maldonado (ouro) e Meg Emmerich (bronze). Alana, de 26 anos, foi a primeira brasileira da modalidade a subir no lugar mais alto do pódio em uma edição de Jogos Paralímpicos. A paulista derrotou a georgiana Ina Kaldan, na final da categoria até 70kg e conquistou o primeiro ouro para o judô brasileiro em Tóquio.
Halterofilismo
Mariana D'Andrea conquistou a primeira medalha de ouro brasileira no halterofilismo na história dos Jogos Paralímpicos. A atleta, da categoria até 73kg, levantou 137 quilos e superou a chinesa Lili Xu, que ficou com a prata (134 quilos). O bronze foi para a francesa Souhad Ghazouani (132 quilos).
No masculino, o brasileiro Evânio da Silva terminou na oitava colocação da categoria até 88kg. Já Evânio da Silva teve três tentativas para erguer 200kg na prova, mas não conseguiu completar nenhuma delas e acabou ficando com a última colocação.
Remo
Renê Pereira ganhou a medalha de bronze no remo (no barco single skiff masculino PR1). O baiano cravou o tempo de 10min03s54. O ouro ficou com o ucraniano Roman Poliansky, com 9min48s78, e a prata foi de Erik Horrie, da Austrália, com o tempo de 10min00s82.
Futebol de cinco
Única campeã da história desde que a modalidade entrou para o programa dos Jogos Paralímpicos, a Seleção Brasileira de futebol de 5 (para cegos) começou a sua participação com uma vitória por 3 a 0 diante da China, Os gols foram de Nonato (dois) e um de Cássio (pênalti).
O Brasil está no grupo A nos Jogos Paralímpicos, ao lado de Japão, China e França. O time verde e amarelo volta a campo nesta segunda-feira, justamente contra o Japão, às 23h30 (horário de Brasília).
Vôlei sentado
A Seleção Brasileira feminina conquistou sua segunda vitória na competição ao bater o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/16 e 25/16. O time verde e amarelo volta à quadra na próxima terça-feira, quando enfrenta a Itália, às 22h. Já o time masculino fez sua estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio com vitória. A equipe verde e amarela venceu a China por 3 sets a 1. Os brasileiros voltam à quadra nesta segunda, às 20h30, contra o Irã.
Atletismo
No final da noite (do Japão), pelas eliminatórias dos 100m da classe T63, o recordista mundial da prova Vinícius Rodrigues bateu o recorde paralímpico ao correr em 12s11 e se classificar para a final com o melhor tempo entre os seus concorrentes.
Bocha
Os brasileiros seguiram em ação na bocha. Evelyn de Oliveira venceu sua segunda partida na competição. A porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura bateu a tailandesa Sombon Chaipanich por 8 a 1 na segunda rodada do Grupo D da Classe BC3. O seu próximo jogo é na nesta segunda, às 06h25, contra o australiano Daniel Michel.
Maciel Santos venceu Luis Cristaldo, da Argentina, por 6 a 1. O brasileiro está com a vaga encaminhada para a segunda fase da classe BC2, quando não há assistência ao atleta. Mesmo que perca a última partida do grupo, contra a lanterna Claire Taggart, ele ainda precisaria que o próprio Cristaldo vença e tire uma grande vantagem nos pontos marcados. Ainda assim, ele teria tudo para se classificar como um dos melhores 2º colocados.
Os irmãos Eliseu dos Santos e Marcelo dos Santos também jogaram na segunda rodada e tiveram sorte diferente. Pelo Grupo E da Classe BC4, Eliseu venceu o russo Sergey Safin por 7 a 3. Pela mesma chave, Marcelo foi derrotado por Yuk Wing Leung, de Hong Kong, pelo placar de 14 a 0. Na próxima rodada, eles invertem os adversários.
Os representantes do Brasil na categoria BC1 perderam seus jogos. Andreza de Oliveira foi derrotada pela sul-coreana Sungjoon Jung por 4 a 2 pelo grupo B. Já Guilherme Moraes caiu diante da russa Olga Dolgova por 4 a 1 pelo grupo C. Guilherme encara o russo Mikhail Gutnik na próxima rodada, enquanto Andreza pega a tcheca Katerina Curinova.
Natali de Faria, da categoria BC2, teve nova derrota no grupo D. Ela perdeu para o tailandês Watcharaphon Vongsa por placar de 14 a 0 e ficou em situação delicada na chave - já havia perdido na estreia. Natali de Faria volta a competir na segunda-feira e encara o português Nelson Fernandes.
José Carlos de Oliveira derrotou o japonês Yuriko Fugii por 5 a 2, na categoria BC1. O brasileiro terá mais uma partida neste domingo, às 22h40, contra o esloveno Tomas Kral e, caso vença, garante o topo da chave D com 100% de aproveitamento. Ele também estará no torneio por equipes.
Também na BC1, Andreza Vitória perdeu para a tcheca Katerina Curinova por 3 a 1. Andreza encerrou a sua participação na fase de grupo individual com quatro derrotas em quatro jogos e não seguirá na disputa. Ela ainda vai competir nas disputas por equipes.
Outros Resultados
BC3 - Evani Soares da Silva 1 a 8 Kei Ho Yen (HKG)Matheus Carvalho 3 x 3* Wah Tak TSE (HKG)
Goalball
No último jogo da fase de grupos no masculino, o Brasil venceu o Japão por 8 a 3 e se classificou para as quartas de final, marcada para a próxima terça-feira. O adversário ainda não está definido. A final será realizada no dia 3 de setembro.
Entre as mulheres, a Seleção Brasileira feminina decide sua vida no torneio neste domingo, às 22h30, contra o Egito. Na última partida, o time perdeu para a Turquia, atual campeã paralímpica, por 8 a 4. No segundo jogo do torneio, a equipe brasileira arrancou um empate contra o Japão em 4 a 4. Foi o primeiro ponto conquistado no torneio. Na estreia, o time perdeu para as norte-americanas por 6 a 4.
Tênis em cadeiras de rodas
Os tenistas brasileiros Gustavo Carneiro e Daniel Rodrigues acabaram eliminados, neste domingo, 29, pelos belgas Joachim Gerard e Jef Vandorpe, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1.
Tiro com Arco
A equipe brasileira de tiro com arco foi eliminada. A dupla mista, formada por Jane Karla Gogel e Andrey de Castro foi derrotada por Julie Chuoin e Daniel Lelou, da França, por 145 a 142.
Triatlo
A primeira competição do dia teve a brasileira Jéssica Messali, da classe PTWC1 (para cadeirantes), no triatlo. A atleta terminou a prova com o tempo de 1h16min23 e ficou na quarta colocação. O ouro foi para a norte-americana Kendall Grestsch (1h06min25), seguida da australiana Lauren Parker (1h06min26) e de Eva Maria Pedrero, da Espanha, que ficou com o bronze ao finalizar a prova em 1h14min49.
Na prova masculina, que aconteceu às 20h30, os brasileiros terminaram em quinto e sexto lugares na prova para classe PTS5 (deficiência físico-motora). Ronan Cordeiro, com o tempo de 1h01min22, e Carlos Rafael Viana, com o tempo de 1h02min26. A medalha de ouro ficou com o alemão Martin Schulz, que finalizou a prova em 58m10.