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Brasil estreia bem nas Olimpíadas de Inverno com Sabrina Cass

Atleta competiu a primeira prova do esqui estilo livre pelo país e ficou em 21º lugar, ainda com chances de classificação à final
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Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 09:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 09:56
O Brasil estreou nas Olimpíadas de Inverno de 2022! A atleta Sabrina Cass representou o país nesta quinta-feira na modalidade Esqui Estilo Livre. Sabrina ficou em 21º lugar da prova e volta a competir no próximo domingo para a segunda classificatória, em busca de uma vaga na final.> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno; veja quais são as modalidades e os brasileiros na disputa
Sabrina Cass fez uma boa prova, com manobras e aterrissagens limpas. Fez o percurso de 250 metros em 32 segundos e ocupou a 21ª colocação da prova. As atletas que ocuparam as 10 primeiras colocações vão direto para a final, enquanto as demais vão disputar as outras 10 vagas restantes no próximo domingo.
Aos 19 anos, Sabrina Cass foi a primeira brasileira a defender o Brasil na história da prova. Em entrevista à Sportv, a atleta disse estar ‘muito feliz’ com seu desempenho e espera garantir a classificação na segunda prova.
- Estou muito feliz. Graças a Deus que pude fazer uma boa descida. Tive um pouco de dificuldade saindo do primeiro salto, mas estou feliz que consegui botar tudo junto. Agradeço a todo mundo que me ajudou a chegar neste ponto. Ainda tem outro dia de classificação. Tomara que eu consiga fazer o meu melhor - disse Sabrina.
Crédito: SabrinaCassabriuasOlimpíadasparaoBrasil(Foto:AlexandreCastelloBranco/COB

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