Brasil enfrenta o Paraguai por vaga na Copa do Mundo de rúgbi

Crédito: Fotojump / CBRu

Os Tupis iniciam neste sábado (26.06) a busca por uma vaga na Copa do Mundo de Rugby de 2023, que acontecerá na França. A seleção brasileira masculina de rugby XV receberá o Paraguai às 19h (de Brasília) no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), em partida com transmissão ao vivo pelo canal ESPN. O jogo é apresentado pelo Bradesco, patrocinador-máster da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

O duelo contra o Paraguai é eliminatório. Quem vencer, avança no processo de classificação (saiba mais abaixo), e quem perder, dá adeus ao sonho. Sabendo da responsabilidade, mas confiantes no processo de preparação, os Tupis realizam nesta sexta-feira o ‘captain's run’, última atividade em campo antes do duelo.

O capitão Felipe Sancery comentou sobre o processo de treinamentos da equipe, que realizou atividades no Núcleo de Alto Rendimento (NAR) e em São José dos Campos, e também sobre a ansiedade natural em estar dentro de campo.

- Estamos com muita vontade de entrar em campo, mas felizes com todo processo de preparação que vivenciamos, o grupo está ganhando maturidade a cada semana. Tivemos a chegada de dois grandes profissionais para somar à comissão técnica (Damian Rotondo e Nicolás Lobbe), vamos acertar os últimos detalhes e ir para frente - disse Sancery.

- O Paraguai tem um jogo de paixão, de luta. É uma equipe que gosta de contato, scrum, maul, com atletas grandes. Teremos um início de jogo intenso, mas estamos bem preparados e trabalhando duro desde o período da Superliga Americana de Rugby - completou Sancery.

Respeitando os protocolos sanitários contra a Covid-19, não haverá presença de público no estádio Martins Pereira. O público poderá acompanhar tudo pelos canais ESPN e pelas redes sociais da CBRu e da Sudamérica Rugby, que exibirão os bastidores da partida.

Sistema de disputa - O sistema de classificação é dividido em três fases. Na primeira, um jogo eliminatório direto contra o Paraguai. Quem vencer avança para a próxima etapa, quem perder dá adeus ao sonho da vaga.

A segunda fase será no formato triangular, realizado em Montevidéu (Uruguai). Caso passem pelo Paraguai, os Tupis enfrentarão o vencedor da partida entre Chile e Colômbia no dia 11 de julho. Em seguida, o adversário será o Uruguai, no dia 25 de julho. As duas melhores equipes do triangular sul-americano avançam para a terceira fase. O pior colocado no triangular está eliminado.

Na terceira etapa, as duas melhores equipes do triangular enfrentam as duas melhores equipes da América do Norte. O primeiro jogo é entre o melhor classificado da América do Sul e o melhor da América do Norte. O vencedor deste jogo se classifica diretamente à Copa do Mundo.