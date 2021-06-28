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Brasil encerra torneio de natação Sette Colli na Itália com 12 medalhas

Brasil termina com 12 medalhas (oito em provas olímpicas) no último teste antes de Tóquio...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 18:00
Crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA
(Rio de Janeiro, 27 de junho de 2021) O Brasil conquistou mais duas medalhas neste domingo, último dia de Torneio Sette Colli, realizado em Roma, na Itália. Murilo Sartori e Gabrielle Roncatto encerraram a contagem de medalhas brasileiras na competição que serviu como preparação para a Seleção Olímpica Brasileira de Natação.
Ao todo, o Brasil conquistou 12 medalhas (oito em disputas olímpicas). O destaque do dia foi a prova dos 200m livre. Nadando na terceira sessão, Murilo Sartori nadou para 1m46s81 (seu melhor tempo na carreira) e conquistou a medalha de prata. A prova ainda teve Fernando Scheffer nadando para 1m46s89 (4ª colocação), Luiz Altamir para 1m47s76 e Breno Correia para 1m48s06. Tempos importantes para o revezamento 4x200m livre em Tóquio.
Gabrielle Roncatto também foi um dos destaques deste domingo. Depois de nadar abaixo dos dois minutos nos 200m livre e conquistar a medalha de bronze, ela conquistou mais um bronze ao nadar os 400m livre para 4m10s90. Gabrielle Roncatto faz parte do revezamento 4x200m livre feminino que participará dos Jogos Olímpicos.
​- A competição foi uma boa avaliação para a nossa equipe. Tivemos alguns atletas fazendo a melhor marca da temporada, outros fazendo o melhor tempo da vida. Podemos perceber um processo evolutivo e acho que os nossos atletas vão entregar um resultado muito bom nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além disso, foi bastante importante para criar um senso de time, todos se ajudando e se motivando, entrando em um clima de competição, o que não acontecia há bastante tempo - avaliou o head coach da seleção brasileira Felipe Domingues.
- Essa foi a principal competição preparatória da Seleção Olímpica de Natação e foi muito positiva. Nesse estágio de preparação, faltando cerca de quatro semanas para os Jogos, com os atletas em treinamento muito forte com foco nos Jogos Olímpicos, o resultado nem é o mais importante, mas mesmo assim a Seleção conseguiu oito medalhas em provas olímpicas e mostrou uma natação de alto nível, abrindo boas perspectivas para Tóquio - disse o chefe de equipe em Tóquio, Renato Cordani.
Seleção Olímpica
O Torneio Sete Colli, um dos mais tradicionais do mundo, foi utilizado como treinamento pelos atletas brasileiros que irão aos Jogos Olímpicos. O Brasil terá uma delegação recorde em Tóquio – com 26 nadadores – o maior número (excluindo a contagem dos Jogos Rio-2016, quando o Brasil era o país sede).
Agora, a Seleção Olímpica Brasileira de Natação se divide em grupos para Portugal, Itália, Turquia, EUA e Brasil para finalizar a preparação visando a estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Natação em Tóquio começa no dia 24 de julho.
Veja os resultados deste domingo
50m livre femininoEtiene Medeiros - 25s42 – 8ºLarissa Oliveira - 26s04 – 23ºStephanie Balduccini - 26s36 – 31ºAna Vieira - 50m livre - 26s40 – 33º
50m borboleta masculinoGabriel Santos - 23s66 – 6ºMarcelo Chierighini - 24s05 – 18ºVinicius Lanza - 24s40 – 23ºMatheus Gonche - 24s69 – 36º
200m borboleta femininoGiovanna Diamante - 2m13s94 – 15ºBeatriz Dizotti - 2m21s63 – 24º
200m livre masculinoMurilo Sartori - 1m46s81 - prataFernando Scheffer – 1m46s89 – 4ºLuiz Altamir - 1m47s76 – 12ºBreno Correia – 1m48s06 – 15ºGuilherme Costa - 1m49s09 – 20ºPedro Spajari - 1m54s25 – 58º
400m livre femininoGabrielle Roncatto - 4m10s90 - bronzeAline Rodrigues - 4m16s17 – 13ºBeatriz Dizotti - 4m29s63 – 26ºBetina Lorscheitter - 4m23s16 – 27º
200 medley femininoNathalia Almeida - 2m14s99 – 8ºStephanie Balduccini - 2m22s97 – 25º
200m medley masculinoCaio Pumputis – 2m01s56 – 9ºVinicius Lanza - 2m01s96 – 13º
200m costas masculinoGuilherme Basseto - 2m19s83 – 38º
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