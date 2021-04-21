Brasil define revezamento e assegura mais seis vagas olímpicas na natação

Crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

O revezamento 4x200m livre do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio foi definido. Nesta terça-feira, Fernando Scheffer, Breno Correia, Murilo Sartori e Luiz Altamir garantiram seus lugares, no segundo dia de Seletiva Olímpica de Natação, realizada no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. A delegação brasileira também contará com a dupla Guilherme Basseto e Guilherme Guido nos 100m costas.

Uma das provas mais fortes e mais aguardadas da Seletiva era os 200m livre, que não só selecionaria os nadadores para a disputa individual no Japão, como os representantes do revezamento 4x200m, recordista mundial de piscina curta, que já está classificado para os Jogos Olímpicos.O índice foi batido pelos atletas Fernando Scheffer (1m46s28) e Breno Correia (1m46s72). Com isso, o revezamento brasileiro será formado também por Murilo Satori e Luiz Altamir, terceiro e quarto lugares, respectivamente. Murilo, Breno e Scheffer estrearão em Jogos Olímpicos.

- A prova era muito forte e essa concorrência só nos fortalece ainda mais. Cada um tem uma característica individual e acho que a gente se completa. Vamos trabalhar bastante nos próximos meses para conseguir representar bem o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio - disse Fernando Scheffer.

As vagas dos 100m costas tiveram muita emoção. O índice olímpico de 53s85 foi atingido por dois atletas. Guilherme Basseto venceu os 100m costas com 53s84 e também estreará em Jogos Olímpicos. Na mesma prova, o veterano Guilherme Guido, de 34 anos, irá para sua terceira edição de Olimpíadas. A marca atingida foi justamente de 53s85.

- É um sonho de criança. Treino todos os dias, nos últimos cinco anos, pensando nisso, nesse resultado que obtive hoje. Treinar com o Guido, com supervisão do André Ferreira, foi importantíssimo para que eu me tornasse um atleta olímpico - disse Guilherme Basseto.

Nos 100m costas feminino, Etiene Medeiros, campeã mundial dos 50m costas, foi a mais rápida pela manhã nos 100m costas com 1m02s45. Na final, ela baixou seu tempo para 1m01s37 e venceu a prova, mas não foi o suficiente para garantir a vaga em Tóquio.

Nos 100m peito feminino. Jhennifer Conceição, que pela manhã ficou bem próxima do índice olímpico e quebrou o recorde brasileiro da prova com 1m07s35, não conseguiu melhorar sua marca na final 1m08s08 para vencer a prova.

Nos 400m livre feminino, prova que encerrou o programa desta terça-feira, nenhuma atleta obteve o índice. Após a disputa, porém, Ana Marcela Cunha, que já está classificada para os Jogos Olímpicos desde 2019 pela Maratona Aquática, recebeu o seu passaporte olímpico das mãos do vice-presidente da CBDA, Renato Cordani.