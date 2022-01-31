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Brasil define porta-bandeiras para cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno

Jaqueline Mourão e Edson Bindilatti serão os brasileiros que levarão a bandeira no dia 4...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 17:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 17:32
A delegação brasileira já definiu o casal de porta-bandeira para as Olimpíadas de Inverno de Pequim, a partir da próxima semana. De acordo com o 'Ge.com', Jaqueline Mourão e Edson Bindilatti serão os responsáveis por levar a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos, no próximo dia 4.+ Histórico! Rafael Nadal vira sobre Medvedev, é bi do Australian Open e se torna o maior de todos
Jaqueline disputará sua oitava Olimpíada, contando Verão e Inverno, superando grandes nomes do esporte brasileiro como Robert Scheidt, Formiga e Rodrigo Pessoa. Aos 46 anos, a esquiadora da modalidade cross-country falou sobre a emoção de participar mais uma vez do torneio.
- É uma emoção muito grande chegar à minha oitava Olimpíada. Eu gosto de desafios, de representar o meu país. É algo que sou apaixonada e a minha vida sempre foi provar o contrário. Eu nunca fui considerada uma atleta, um talento, então eu tive que provar com muito trabalho que eu merecia o meu lugar ao sol - comentou.
+ Maior jogador da história da NFL, Tom Brady decide se aposentar aos 44 anos; relembre feitos e recordes
Aos 42 anos, Edson fará sua última participação das Olimpíadas de Inverno. O competidor de bobsled já disputou a competição em Salt Lake City 2002, Turim 2006, Sochi 2014 e Pyeongchang 2018. Além da dupla, o Brasil também será representado por Duda Ribera, Edson Martins, Erick Vianna, Jefferson Sabino, Manex Silva, Michel Macedo, Rafael Souza e Sabrina Cass.
- Depois que eu me aposentar, quero estar ali, nos bastidores, ajudando a formar novos atletas. Quero fazer a modalidade crescer, melhorar a estrutura, investir em equipamentos, para, quem sabe, buscar uma medalha no futuro - comentou Edson, que compete no two-man e four-men.
Crédito: JaquelineMourãocompetenoesquicross-countrynasOlimpíadasdeInverno(Divulgação

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