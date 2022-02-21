Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Brasil comemora bicampeonato sul-americano indoor de atletismo

Seleção brasileira somou 159 pontos (89 no feminino e 70 no masculino) e garantiu a hegemonia continental. Foram 36 medalhas, com 16 de ouro, 10 de prata e 10 de bronze
...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 15:03
O Brasil comemorou o título de bicampeão sul-americano indoor de atletismo na cidade boliviana de Cochabamba, no domingo. Ganhou o título da segunda edição do torneio ao somar 159 pontos - também levou o título no masculino, com 89 pontos, e no feminino, com 70 pontos. A Bolívia, país-sede - que tem a única pista coberta oficial certificada pela World Atlhetics na América do Sul - foi vice-campeã, com 106 pontos, seguida da Venezuela, com 64.
A Seleção Brasileira, que levou uma equipe completa, com dois atletas por prova e gênero, ganhou 36 medalhas (16 de ouro, 10 de prata e 10 de bronze), após dois dias de disputas.
E na última etapa da competição teve resultados relevantes. O mineiro Rafael Pereira (Clã Delfos-MG) venceu os 60 m com barreiras, com 7.58 - correu a marca - que é recorde sul-americano - pela quarta vez na temporada.
Outro recorde sul-americano veio com o ouro de Darlan Romani no arremesso do peso, com 21,71 m - ratificou mais uma vez o índice para o Mundial Indoor de Belgrado, Sérvia, de 18 a 20 de março.
O catarinense de Concórdia melhorou o seu próprio recorde anterior no arremesso do peso indoor, que era de 21,37 m, obtido em Birmigham, em 2018. Também é o recordista do continente ao ar livre (22,61 m) e vai para o seu terceiro Mundial, em Belgrado, depois dos quartos lugares em Portand-2016 e Birmigham-2018.
Felipe Bardi (Sesi-SP) levou o título sul-americano nos 60 m, em sua estreia numa competição indoor, com 6.62, marca que além de valer o ouro foi índice para o Mundial Indoor - superou em um centésimo os 6.63 fixados pela World Atlhetics.
Crédito: Brasilcomemorabicampeonatosul-americanoindoordeatletismo(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados