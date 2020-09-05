Brasil cai em 'grupo da morte' no Mundial masculino de handebol

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O Brasil caiu no "grupo da morte" do Campeonato Mundial masculino de handebol. A Federação Internacional de Handebol (IHF) realizou neste sábado a cerimônia do sorteio dos grupos do campeonato, que acontecerá no Egito, entre 13 e 31 de janeiro de 2021.

O evento foi histórico não apenas por ter sido sediado no planalto das Pirâmides de Gizé, no Cairo, mas porque pela primeira vez contou com 32 seleções na disputa.

A IHF agrupou as 32 Seleções em quatro linhas a partir das quais foi realizado o sorteio dos oito grupos. O Brasil conquistou a vaga mundial ao se classificar em segundo lugar no Campeonato Sul-Centro Americano, em Maringá (PR), em janeiro de 2020.

O sorteio foi iniciado com os países dispostos no Pote 4, seguido respectivamente pelos Potes 3, 1 e 2. Segundo as regras da IHF, o país-sede tem o direito de escolha. Como o Egito estava no Pote 2, este foi o último a ser sorteado e o país optou pelo Grupo G. O Brasil foi a primeira Seleção a ser sorteada do Pote 3 para o Grupo B, com Espanha, Tunísia e Polônia.

– Mais uma vez um Mundial com um grupo forte. A Espanha é campeã europeia. A Tunísia foi vice-campeã africana, uma equipe muito consistente, muito boa no cenário mundial. A Polônia vem sempre com sua história e vem com um grupo de jogadores jovens muito bons. Então, acreditamos que seja uma chave bastante dura. O cruzamento com o Grupo A, nós vemos também equipes muito fortes – analisou o técnico da Seleção, Washington Nunes.

Caso avance para a segunda fase, o Brasil terá com adversários os três melhores colocados do Grupo A (Alemanha, Hungria, Uruguai e Cabo Verde), em hexagonal. Apenas os dois melhores de cada chave da segunda fase seguem para as quartas de final.

O Brasil foi o nono colocado no Mundial de 2019, na Alemanha e na Dinamarca. Foi a melhor colocação do país na história, e o resultado garantiu a equipe no pré-olímpico, depois do insperado terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.

Presidente da IHF, Hassan Moustafa afirmou em seu discurso que "ninguém sabe quando a pandemia chegará ao seu fim", mas que "precisamos viver e nos adaptar à esta nova realidade".CONFIRA COMO FICARAM OS GRUPOS