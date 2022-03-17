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Brasil cai em grupo com China e Argentina no Mundial de Vôlei Feminino

Sorteio da fase de grupos foi feito nesta quinta-feira; primeira fase da competição mundial será realizada na Holanda e Polônia, a partir do final de setembro
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LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 17:46

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:46

A Federação Internacional de Vôlei sorteou nesta quinta-feira os grupos da primeira fase do Mundial feminino de 2022. Os primeiros duelos têm datas marcadas para acontecer entre os dias 23 de setembro e 15 de outubro, na Holanda e Polônia.> José Aldo responde desafio de Popó e debocha do ex-campeão: 'Está velho e barrigudo'
Por ocupar a segunda colocação do ranking mundial, o Brasil caiu como cabeça de chave no Grupo D. O grupo conta com China, Japão, Colômbia, Argentina e República Tcheca.
O Mundial Feminino conta com 24 equipes. A Sérvia é a atual campeã e defende o título. Enquanto a maior vencedora do torneio, a Rússia, ficou de fora da competição devido às sanções impostas por conta da guerra na Ucrânia.
O Brasil busca seu primeiro título na competição com a equipe feminina. As brasileiras já foram vice-campeãs três vezes.VEJA OS GRUPOS​Grupo AHolandaItáliaBélgicaPorto RicoCamarõesKênia
Grupo BPolôniaTurquiaRepública DominicanaCoreia do SulTailândiaCroácia
Grupo CEstados UnidosSérviaAlemanhaBulgáriaCanadáCazaquistão
Grupo DBrasilChinaJapãoColômbiaArgentinaRepública Tcheca
Crédito: GasparNóbrega/COB

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