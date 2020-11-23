Brasil bate Cuba e conquista o título do Pan-Americano de judô por equipe

A Seleção Brasileira de judô conquisto no último domingo o título do Pan-Americano por equipes mistas com vitórias sobre México e Cuba, em Guadalajara (MEX). Mais cedo, Maria Portela (70kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg) se sagraram campeãs de suas categorias, e o país manteve sua hegemonia continental, com 15 medalhas: cinco ouros, seis pratas e quatro bronzes. No individual, o Brasil também ficou em primeiro lugar geral.
A competição por equipes mistas é a nova prova olímpica do judô que valerá medalha em Tóquio, no ano que vem. Em 2019, o Brasil foi bronze no mundial e campeão no Pan, repetindo o feito em 2020.
Para isso, passou pela equipe do México, na semifinal, com vitória tranquila por quatro a zero sobre os donos da casa. Os pontos brasileiros foram marcados por David Moura (+90kg), Jéssica Pereira (57kg), Eduardo Katsuhiro (73kg) e Maria Portela (70kg).
Na decisão pelo ouro, o Brasil começou com vantagem de um a zero pelo desfalque da peso pesado cubana Idalys Ortiz, que não foi ao Pan de Guadalajara. Mesmo assim, o duelo foi equilibrado.
Na primeira luta, Arnaes Garcia (57kg) venceu Jéssica Pereira nas punições e descontou para Cuba. Em seguida, Eduardo Katsuhiro (73kg) imobilizou Orlando Polanco e marcou para o Brasil.
Cuba reagiu com Maylin Del Toro Carvajal, vencendo Maria Portela (70kg) nas punições após mais de cinco minutos de golden score. O vice-campeão mundial dos 90kg, Ivan Felipe Silva Morales, conseguiu um ippon relâmpago sobre Eduardo Yudy e ampliou para Cuba. Três a dois.
David Moura veio para o “tudo ou nada” e garantiu o empate em três a três com vitória, também nas punições, sobre Andy Granda, no pesado masculino.
Na competição por equipes, para desempatar a disputa, sorteia-se uma categoria entre as seis do confronto para fazer uma luta extra com “ponto de ouro”. Ou seja, quem marcar primeiro vence. E o peso sorteado para definir o duelo Brasil x Cuba foi o 57kg, de Jéssica Pereira. A brasileira, que havia perdido na primeira luta, foi para cima de Arnaes Garcia e conseguiu a revanche com um waza-ari, garantindo o ouro para o Brasil.
Essa foi a última competição do ano para a Seleção Brasileira. O Circuito Mundial IJF retornará em janeiro, com o World Masters, em Doha, reunindo os melhores judocas do mundo em busca de 1800 pontos na classificação olímpica.Confira abaixo os resultados finais do Brasil no Pan-Americano de Guadalajara:
OUROEric Takabatake (60KG)Daniel Cargnin (66KG)Maria Portela (70kg)Maria Suelen Altheman (+78kg)
PRATAEduardo Katsuhiro (73KG)Beatriz Souza (+78kg)Eduardo Yudy (81kg)Rafael Macedo (90kg)Rafael Buzacarini (100kg)Rafael Silva “Baby” (+100kg)
BRONZELarissa Pimenta (bronze)Jéssica Pereira (bronze)Ketleyn Quadros (63kg)David Moura (+100kg)
5º LUGARLeonardo Gonçalves (100kg)
7º LUGAREleudis Valentim (52kg)