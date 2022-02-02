Brasil bate a Colômbia e segue com 100% de aproveitamento na Copa América de futsal

Três jogos, três vitórias e 100% de aproveitamento na Copa América de futsal. Nesta quarta-feira, a Seleção Brasileira encarou a Colômbia na SND Arena, em Assunção, e o time de Marquinhos Xavier venceu por 3 a 0 para encaminhar a vaga para as semifinais. Os gols foram marcados por Ferrão, Felipe Valério e Rafa na capital paraguaia.O JOGOPrimeiro tempoNa etapa inicial, a Seleção Brasileira viu o time colombiano pressionar no início e perder grande chance no primeiro lance da partida. Pouco depois, em contra-ataque, os Cafeteros acertaram a trave de Guitta. O jogo colombiano funcionou bem e fez com que o Brasil estourasse o limite de faltas.

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Mas como dizem que quem não faz leva, o Brasil fez os colombianos provarem disso. A três minutos do fim do primeiro tempo, Pito gingou na frente de dois marcadores e rolou para Ferrão no meio. O craque da Seleção Brasileira soltou uma bomba de pé direito e inaugurou o marcador.

Segundo tempoA segunda etapa teve o roteiro parecido com o do primeiro tempo, com os colombianos pressionando o time de Marquinhos Xavier e levando perigo ao gol brasileiro. Mas assim como nos 20 minutos iniciais, a falta de pontaria reinou na equipe de Roberto Bruno.

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Pressionado, o Brasil pediu tempo na reta final, a seis minutos do estouro do cronômetro, e Marquinhos organizou a equipe. Na volta, Pito tocou para Felipe Valério na direita, que entregou para Ferrão. O pivô segurou a marcação e devolveu de calcanhar para o camisa 14 fazer o segundo. No fim, em chute forte de fora da área, Rafa fechou a conta.

JOGOS ANTERIORES DO BRASILBrasil 5 x 1 EquadorChile 2 x 4 Brasil

SEQUÊNCIALíder do Grupo A, a Seleção Brasileira está perto da vaga nas semifinais, mas ainda não tem a classificação garantida. Nesta quinta-feira, o time de Marquinhos Xavier encara o Uruguai, novamente na SND Arena, em Assunção. A bola rola às 17h (de Brasília) na capital paraguaia.

ESCALAÇÕESColômbia começou o jogo com: Sánchez; Zapata, Echavarría, Gómez e Ramírez.

​Brasil começou o jogo com: Guitta; Pito, Felipe Valério, Marlon e Ferrão.