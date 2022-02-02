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Brasil bate a Colômbia e segue com 100% de aproveitamento na Copa América de futsal

Time de Marquinhos Xavier sofre com boa atuação dos colombianos, mas contam com falta de pontaria para vencer mais uma. Próximo desafio será nesta quinta, contra o Uruguai...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 16:30
Três jogos, três vitórias e 100% de aproveitamento na Copa América de futsal. Nesta quarta-feira, a Seleção Brasileira encarou a Colômbia na SND Arena, em Assunção, e o time de Marquinhos Xavier venceu por 3 a 0 para encaminhar a vaga para as semifinais. Os gols foram marcados por Ferrão, Felipe Valério e Rafa na capital paraguaia.O JOGOPrimeiro tempoNa etapa inicial, a Seleção Brasileira viu o time colombiano pressionar no início e perder grande chance no primeiro lance da partida. Pouco depois, em contra-ataque, os Cafeteros acertaram a trave de Guitta. O jogo colombiano funcionou bem e fez com que o Brasil estourasse o limite de faltas.
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022
Mas como dizem que quem não faz leva, o Brasil fez os colombianos provarem disso. A três minutos do fim do primeiro tempo, Pito gingou na frente de dois marcadores e rolou para Ferrão no meio. O craque da Seleção Brasileira soltou uma bomba de pé direito e inaugurou o marcador.
Segundo tempoA segunda etapa teve o roteiro parecido com o do primeiro tempo, com os colombianos pressionando o time de Marquinhos Xavier e levando perigo ao gol brasileiro. Mas assim como nos 20 minutos iniciais, a falta de pontaria reinou na equipe de Roberto Bruno.
+ Veja as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
Pressionado, o Brasil pediu tempo na reta final, a seis minutos do estouro do cronômetro, e Marquinhos organizou a equipe. Na volta, Pito tocou para Felipe Valério na direita, que entregou para Ferrão. O pivô segurou a marcação e devolveu de calcanhar para o camisa 14 fazer o segundo. No fim, em chute forte de fora da área, Rafa fechou a conta.
JOGOS ANTERIORES DO BRASILBrasil 5 x 1 EquadorChile 2 x 4 Brasil
SEQUÊNCIALíder do Grupo A, a Seleção Brasileira está perto da vaga nas semifinais, mas ainda não tem a classificação garantida. Nesta quinta-feira, o time de Marquinhos Xavier encara o Uruguai, novamente na SND Arena, em Assunção. A bola rola às 17h (de Brasília) na capital paraguaia.
ESCALAÇÕESColômbia começou o jogo com: Sánchez; Zapata, Echavarría, Gómez e Ramírez.
​Brasil começou o jogo com: Guitta; Pito, Felipe Valério, Marlon e Ferrão.
Crédito: CapitãodaSeleçãoBrasileira,FerrãoabriuomarcadoremAssunção(Foto:Divulgação/Conmebol

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