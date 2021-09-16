Brasil 'acorda' e bate a República Tcheca na Copa do Mundo de futsal

Crédito: Divulgação / CBF

O Brasil derrotou a República Tcheca por 4 a 0, nesta quinta-feira, em Klaipeda, na Lituânia, e assegurou o segundo triunfo na Copa do Mundo de futsal. Os comandados de Marquinhos Xavier tomaram pressão dos tchecos na primeira etapa, mas "acordaram" a tempo de aplicar um

A equipe verde e amarela contou com gols de Ferrão, Rodrigo e Marlon para se manter na liderança do Grupo D, agora com seus pontos. O próximo adversário do Brasil será o Panamá, no próximo domingo, às 10h (Brasília).

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No primeiro tempo, o Brasil conseguiu 32 finalizações e deteve 72% de posse de bola, mas nem assim conseguiu abrir o placar. O jogo era pegado, e os dos lados perderam boas oportunidades.

Enquanto a Seleção assustou com Gadeia, Guitta, Dyego e Pito, a melhor chance do lado tcheco delas veio com Slovacek, que foi frustrado pelo goleiro brasileiro. Seidler e Resetar também chegaram perto, sem sucesso. Gercak teve trabalho do lado europeu.

No segundo tempo, Xavier mandou o quarteto formado por Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão, e gostou da agressividade de seus atletas. Aos dois minutos, Ferrão chutou forte para fazer 1 a 0. E o time ganhou outra cara após o lance, enquanto, do outro lado, a defesa se perdia.

Um minuto depois, Gadeia encontrou Ferrão, que bateu no canto para ampliar. E em bela jogada individual, Rodrigo marcou o seu centésimo gol da carreira, e o terceiro da Seleção. No fim, Marlon arriscou de longe para selar o 4 a 0.AS ESCALAÇÕES

Brasil: Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão. Entraram: Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leozinho, Rocha, Pito, Lé e Dieguinho. Técnico: Marquinhos Xavier.