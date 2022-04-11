Boxing For You volta em maio com última luta de Esquiva Falcão antes de encarar Triplo G

A 11ª edição do Boxing For You será realizada em 29 de maio com a última luta do brasileiro Esquiva Falcão encarar o cazaque Gennadiy Gennadyevich Golovkin, o Triplo G, pelo título mundial dos médios (até 73 kg) da IBF – Federação Internacional de Boxe.

Além do main event envolvendo o medalhista olímpico, a noite da nobre arte terá outros quatro combates ainda não confirmados pela organização.

O Boxing For You deve ser realizado na Arena de Lutas, em São Paulo (SP), mas a organização ainda estuda outras duas propostas de cidades brasileiras para sediar o decisivo combate na carreira de Esquiva Falcão. A última edição do evento de boxe ocorreu em 2020.

A escolha da prévia do título mundial foi um pedido da Top Rank, promotora do brasileiro e que tem Sergio Batarelli como representante no Brasil. O ex-campeão mundial de kickboxing ajudou a trazer o UFC para o país e é o CEO do B4Y.

- A Top Rank vê como de grande importância ter um combate para manter Esquiva em atividade. E além disso, será fundamental aproveitar a oportunidade para conectá-lo ainda mais com a torcida brasileira - disse Batarelli.

- Esquiva já tem uma conexão muito boa com seus seguidores, e sempre que luta no nosso evento a exposição na TV se torna ainda mais importante. Por tudo isto, engajar desde já o Esquiva com o fã brasileiro, para o momento mais importante de sua carreira, a disputa do título mundial, será fundamental - completou o dirigente.

Esquiva está animado com a possibilidade de enfrentar Gennadiy Gennadyevich Golovkin ainda em 2022. O atleta já está em Riverside, nos Estados Unidos, fazendo a sua preparação ao lado de Robert Garcia.

Nas redes sociais, o brasileiro parabenizou o cazaque pela vitória no último sábado contra o japonês Ryota Murata, até então detentor do cinturão. Com o nocaute obtido no nono round no Japão, Triplo G terá de encarar o capixaba. ”Parabéns GGG. Estou muito feliz em saber da sua vitória e espero que venha uma luta ainda mais incrível pela frente”.

O oponente de Esquiva Falcão ainda não foi definido, mas deve ser um sul-americano bem colocado no boxe internacional.

O evento Boxing For You deve anunciar nos próximos dias todo o card de sua 11ª edição, que já teve Sorocaba (SP) e Mangaratiba (RJ) como sedes. O B4Y já trouxe em outras oportunidades os medalhistas olímpicos Robson Conceição, Esquiva Falcão e Adriana Araújo. Outros destaques que subiram ao ringue da plataforma de lutas foram Rose Volante, ex-campeã mundial, e Eduardo Pará, atual número 1 do Brasil nos penas.