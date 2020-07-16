Boxing For You volta em agosto com Esquiva Falcão e Robson Conceição

Crédito: Mikey Williams/Top Rank

A nona edição do Boxing For You foi confirmada para 29 de agosto na Arena de Lutas, em São Paulo (SP), com as participações dos medalhistas olímpicos Robson Conceição e Esquiva Falcão. A organização do evento está alinhada com as autoridades de saúde para a realização do card, que terá quatro combates e não será aberto ao público.

Os representantes consultaram os protocolos para realização de competições durante a pandemia de COVID-19 repassados pelo CNB - Conselho Nacional de Boxe e pela prefeitura de São Paulo. Os boxeadores e suas equipes serão testados horas antes da pesagem - realizada na véspera - e no dia do combate.

- Vamos fazer um evento especial atendendo todas as normas de segurança. Será um desafio e uma responsabilidade enorme, o que nos motiva ainda mais. Vamos ser criteriosos e vigilantes em todas as etapas, desde a produção da área de lutas, logística, hotel dos lutadores, deslocamento e redução de pessoal - explicou Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You.

Os eventos de boxe atuais produzidos pela Top Rank - co-promotora do Boxing For You são exemplos para a equipe multidisciplinar de Sergio Batarelli, que buscou referências com os norte-americanos para a realização da noite de lutas brasileira.

Todos os protocolos de saúde serão conduzidos pelo médico do esporte Murilo Gimenes. Como citado, o evento não terá público e com restrições severas de circulação de staff e imprensa. As equipes dos lutadores estarão apenas com um corner e um auxiliar. Um dos protocolos será a testagem de Covid-19 em todas as pessoas que estiverem envolvidas com o evento.

No dia da pesagem, os atletas e equipes estarão hospedados em um hotel de São Paulo (SP) e um médico vai no quarto de cada competidor para realizar o teste-rápido. Com o resultado negativo, o lutador passa pela pesagem e volta para seu quarto.

Segundo o protocolo, os boxeadores não poderão sair do quarto, nem para refeições. No dia da luta, eles saem direto para uma van especial que os leva para a Arena de Lutas.

No local, o Boxing For You fará um protocolo de higienização completa, cumprindo todos as exigências nacionais e internacionais para o evento.

Ouro na Rio 2016, Robson Conceição fez sua última aparição nos ringues em 8 de junho de 2019, quando derrotou por decisão unânime o mexicano Carlos Ruiz em Reno, nos Estados Unidos. O baiano peso leve (até 60kg) , que tem 13 vitórias em 13 lutas, sendo 6 nocautes, estava afastado dos combates por causa de uma lesão.

- Estou muito feliz com esse retorno ao B4Y, e espero dar um grande show, pois venho me preparando desde antes da pandemia. Vou buscar a vitória, passar uma energia aos brasileiros que sofreram nesses quatro meses de confinamento - reforçou o campeão olímpico Robson Conceição.

Já Esquiva Falcão lutou no Boxing For You de 29 de fevereiro, quando nocauteou o argentino Jorge Daniel Miranda. Foi a 26 vitória do medalhista de Londres 2012 na carreira profissional em 26 lutas, sendo 18 pela via rápida. Esquiva está na divisão dos médios (até 72,5kg).