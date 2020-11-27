Boxing For You tem títulos brasileiros em jogo e retorno de campeã mundial

Crédito: Eduardo 'Pará' Costa encara Luis Cláudio Cardoso da Silva pelo cinturão dos super-penas (Divulgação/Boxingforyou

A próxima edição do Boxing For You será realizada em 4 de dezembro, na Arena de Lutas, em São Paulo (SP), sem a presença de público. O evento, considerado o maior da América Latina na nobre arte, terá duas disputas de títulos nacionais e o retorno da ex-campeã mundial Rose Volante aos ringues.

Com transmissão exclusiva do canal FoxSports, a noite de lutas terá quatro combates, que começam a ser realizados a partir de 20h30. Todos os envolvidos, incluindo comissão técnica, staff e arbitragem serão testados contra Covid-19 antes da entrada no local.

O main evento do Boxing For You X terá o paulista Eduardo 'Pará' Costa contra o sul-matogrossense Luis Cláudio Cardoso da Silva valendo o cinturão dos super-penas (até 58,9 kg) do Conselho Nacional de Boxe.

Outra disputa de cinturão será entre Danila Ramos (8-2) vs Simone Silva (17-15) valendo o título brasileiro vago das peso-pena (até 57kg).

- O evento tem um card com lutas bem equilibradas. São dois títulos nacionais em jogo, que certamente envolvem atenção ainda maior, sem contar que os boxeadores vão entrar pra fazer história. Destaco também a volta da Rose Volante nesse momento de crescimento exponencial do boxe feminino no país - disse Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You.

Eduardo 'Pará' Costa e Luis Cláudio Cardoso da Silva é uma das lutas mais aguardadas do boxe nacional, pois reúne dois campeões de divisão. Em jogo apenas o cinturão dos super-penas (até 58,9 kg) do Conselho Nacional de Boxe, mas muito poder de nocaute. Os dois derrubaram seus adversários nas últimas lutas.

Com resultados expressivos na franquia, Eduardo 'Pará' Costa vem se especializando em nocautes, como fez com Benedito Neto, Roger Guterres e Wallace Canhoto de Ouro. O atleta do São Paulo F.C. quer seguir a trajetória invicta no B4Y.

- Os treinos para defesa do título estão fortes como sempre! Desde o começo para mais um nocaute. A gente não parou na pandemia, continuamos com treinos - contou Eduardo 'Pará' Costa, que tem o cartel de cinco vitórias e apenas uma derrota na carreira. O boxeador tem 30 anos. A sua última apresentação foi no Boxing For You 8, quando assumiu o posto de melhor do Brasil na categoria dos super-penas.

Luis Cláudio tem 36 anos e é também um campeão brasileiro do CNB, mas da categoria inferior: peso-pena. Seu objetivo é levar para o Mato Grosso mais um título de divisão.

- A expectativa é gigante, haja vista o grande valor que tem essa luta pra mim, pois posso ser campeão brasileiro em duas categorias diferentes simultaneamente. Com certeza será uma guerra, tenho absoluta convicção que daremos tudo de nós no ringue - disse Luis Cláudio Cardoso da Silva, conhecido também como Punhos de Aço.

A última luta de Luis Cláudio foi em novembro do ano passado quando defendeu o título nacional dos penas nocauteando Genivaldo dos Santos Silva. Ele detém o cinturão desde 2017.Meninas lutam pelo título do peso-pena

A 10ª edição do Boxing For You terá mais um duelo valendo cinturão entre Danila Ramos (8-2) vs Simone Silva (17-15). O combate entra na disputa o título vago das peso-pena (até 57kg).

Radicada em Bueno Aires, na Argentina, Danila Ramos busca recuperação na carreira internacional após perder, de maneira polêmica, o título mundial das super-penas em 2019. A atleta foi superada por decisão dividida pela norueguesa Katharina Thanderz no combate realizado em Oslo, na Noruega.

Adversária de Danila no próximo dia 4 de dezembro, Simone Silva também teve uma experiência internacional recente. Em 2020, a paulista lutou contra a porto-riquenha Amanda Serrano, uma das maiores sensações do boxe feminino. A luta foi em Miami, nos Estados Unidos, e a brasileira não saiu com a vitória.

A Arena de Lutas, em São Paulo (SP), terá o retorno aos ringues da paulista Rose 'Queen' Volante, que enfrenta baiana Halanna dos Santos (14-7).

Com cartel de 14 vitórias em 15 lutas, Rose Volante não compete profissionalmente desde março de 2019, quando perdeu o título da Organização Mundial de Boxe para a medalha de ouro olímpica Katie Taylor, da Irlanda. A atleta aceitou o desafio de lutar novamente no Boxing For You e se prepara em Santos (SP) para retomar o caminho do cinturão.

- Vou lutar agora em uma categoria acima da que sempre luto, que é a de 63kg, enquanto a Katie Taylor unificou os cinturões agora. Estou preparada para esta luta contra a Lana, ela é uma adversária dura e tem bastante experiência no boxe profissional, tem 21 lutas. Vai ser uma boa luta para o meu retorno - disse Rose Volante.

Com 30 anos, Halanna dos Santos, conhecida como Leoparda, já disputou lutas valendo título mundial e tem experiência em combates fora do Brasil como Uruguai, Finlândia, Peru e Alemanha. Sua última apresentação foi contra foi para a finlandesa Eva Wahlstrom e depois de uma pausa na carreira volta agora para enfrentar a rainha do boxe feminino brasileiro.