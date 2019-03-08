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Borrachinha sai e Ronaldo Jacaré enfrenta Yoel Romero no UFC Flórida

Combate marca uma aguardada revanche do duelo de 2015, quando Romero levou a melhor em contestada decisão dos juízes

Publicado em 

08 mar 2019 às 15:37

Publicado em 08 de Março de 2019 às 15:37

Uma grande reviravolta foi anunciada na última quinta-feira (7) na divisão peso-médio do Ultimate. O duelo entre Yoel Romero e Paulo Borrachinha, que estava cotado para acontecer no dia 27 de abril, foi cancelado novamente. Desta forma, a organização colocou o capixaba Ronaldo Jacaré como substituto do brasileiro e novo oponente do cubano, em combate que acontecerá na luta principal do UFC Fight Night em Ft. Lauderdale (EUA). A informação foi confirmada por Dana White, de acordo com a ESPN americana.
O lutador Ronaldo Jacaré, do UFC Crédito: UFC/Divulgação
Inicialmente, a organização buscou casar Romero contra Paulo Borrachinha, já que, em 2018, não foi possível realizar o confronto, mas mudou de rumo nesta semana. Yoel, atualmente com 41 anos, conseguiu se comprometer com a data de 27 de abril apenas recentemente, devido a uma participação em um reality show da TV americana. Ainda não está confirmado se Borrachinha seguirá no evento em Ft. Lauderdale contra um outro oponente ou se o mineiro será retirado da edição e lutará em outra data.
Atual número um na lista dos melhores da categoria dos médios, atrás apenas do campeão linear Robert Whittaker, Yoel Romero vem de resultado negativo justamente para o australiano, por decisão dividida, no UFC 225, em junho de 2018.
Terceiro colocado no ranking peso-médio do Ultimate, Ronaldo Jacaré vem de boa vitória sobre o ex-campeão Chris Weidman, por nocaute técnico no terceiro round, no UFC 230, realizado em novembro do ano passado. Com 39 anos, o capixaba contabiliza 26 triunfos e seis derrotas em seu cartel no MMA profissional.
Ronaldo Jacaré nocauteia Chris Weidman no UFC 230 Crédito: UFC/Divulgação
Vale ressaltar que Romero e Jacaré já se enfrentaram, no UFC 194, realizado em dezembro de 2015. Na ocasião, o cubano, em duelo bem equilibrado, saiu vencedor contra o brasileiro por decisão dividida dos árbitros, em combate que gerou polêmica por conta do resultado a favor de Yoel.
UFC Ft. Lauderdale
Yoel Romero x Ronaldo Jacaré
Glover Teixeira x Ion Cutelaba
Cory Sandhagen x John Lineker
Carla Esparza x Livinha Souza
Andrei Arlovski x Augusto Sakai
Jessica Penne x Jodie Esquibel
Court McGee x Dhiego Lima
Jim Miller x Jason Gonzalez
Alex Cowboy x Li Jingliang

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