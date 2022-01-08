Bom Jesus de Itabapoana recebe a Carreta do eMuseu do Esporte

A carreta do e-Museu do Esporte segue sua viagem pelo interior do estado e, na próxima terça-feira (11/01), chega a Bom Jesus do Itabapoana onde permanecerá até o dia 17. O veículo, que ficará estacionado na Praça Governador Portela, tem 13,50 metros de comprimento e em seu interior. A visitação é diária, das 10h às 17h, com entrada grátis.

“Bom Jesus recebe com grande alegria esse presente. Dentre 92 municipios do Estado do Rio, fomos escolhidos. Consideramos um grande momento para iniciarmos um movimento pró-esportes no município”, afirma Ivana dos Santos Gama, secretária de Educação, Esporte e Lazer de BomJesus do Itabapoana.

O eMuseu foi criado com o objetivo de celebrar a memória do esporte e seu legado em um formato inédito e colaborativo. Já possui 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições e, pelas cidades que visita, desafia atletas, profissionais e amadores, na prática virtual de várias modalidades esportivas, numa plataforma 3D.

O lançamento do projeto aconteceu a 20 de dezembro, em Niterói, na Região Metropolitana do estado, onde foi visitado por centenas de pessoas, curiosos em conhecer um pouco mais da história do esporte nacional, atletas amadores e atletas profissionais. Entre as diversas atrações, um holograma da super atleta do basquete, Magic Paula, interage com os visitantes, lembrando suas principais conquistas. Depois de Bom Jesus do Itabapoana, o projeto segue para Macaé, Búzios, Resende, Teresópolis e São Pedro d'Aldeia, encerrando o tour, no final de março, no Rio.

Em Angra dos Reis, o secretário de estado de esporte e lazer, Gutemberg Fonseca, anunciou que, numa próxima etapa, outros municípios irão receber a carreta. "Esse projeto é de suma importância para o governo do estado, assim como outros que estão em funcionamento. Por isso, queremos que outros municípios recebam a visita da carreta. Antes mesmo de acabar essa primeira etapa, já estamos pensando na próxima, com visita do eMuseu a Rio Claro, Paraty e Mangaratiba", afirmou.

O eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br) tem como parceiros as prefeituras que recebem a carreta, bem como o Comitê Olímpico do Brasil (COB); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa); Confederação Brasileira de Voleibol (CBV); Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM); Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM); Museu Internacional do Esporte, Desporto Militar, Vasco da Gama, Fortaleza e Juventude.

“Nas duas edições anteriores, niterói e Angra vivemos momentos marcantes de muita superação e inclusão atendendo deficientes físicos e visuais. O eMuseu conta com audiodescrição das suas atividades", explica Bianca Gama, CEO do eMuseu do Esporte, uma realização da startup Gama Assessoria em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), através da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais (ITECS).

Todos os visitantes do eMuseu podem viver seu “momento atleta” em diferentes modalidades através de vídeos imersivos e simuladores que remetem às emoções das manobras do skate, bicicleta e surfe, entre outras atrações. Atletas com projeção nacional e internacional, como o surfista Ricardo Tatuí e o triatleta Armando Barcellos, já experimentaram os desafios do esporte virtual.

“Quando as pessoas se deparam com um trabalho desses ficam empolgadas. Além de aprender sobre a história, poder sentir virtualmente a emoção de praticar um esporte radical é simplesmente o máximo”, afirmou Ricardo Tatuí, depois de se aventurar na plataforma 3D em várias modalidades.

Do lado externo da carreta, a ideia é oferecer ao público a possibilidade de práticas esportivas amadoras, clínicas com atletas e ex-atletas; oficinas com cartilhas educativas de modalidades como esgrima, basquete, atletismo e vôlei; além da criação de material esportivo com reciclagem, chamando atenção também para a sustentabilidade.

O patrocínio do projeto do eMuseu do Esporte é da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do governo estadual.

“Essa é mais uma cidade a ser contemplada com esse projeto viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte. Democratizar cada vez mais o acesso ao esporte e à memória dele é um desafio que nós temos. O projeto do eMuseu do Esporte permite justamente isso, percorrendo todas as macrorregiões do Estado”, disse o secretário de Estado de Esporte e Lazer Gutemberg Fonseca.

Armando Barcellos campeão de triatlon e um dos atletas mais premiados do estado também conheceu a carreta e aprovou. “O cenário esportivo brasileiro precisa de atitudes como essa, pois dão visibilidades às diversas modalidades e, a partir daí, os jovens são estimulados a praticar os mais variados esportes. Isso é muito importante para a formação de futuros atletas”.

Confira as cidades que vão receber a carreta itinerante e as datas:

Bom Jesus – 11/01 a 17/01

Macaé – 20/01 a 27/01

Búzios – 30/01 a 07/02

Resende – 10/02 a 17/02

Teresópolis – 06/03 a 14/03

São Pedro d`Aldeia – 17/03 a 23/03

Rio de Janeiro – 25/03 a 29/03

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