Bolsa para atletas impulsiona esporte na Baixada Fluminense

Crédito: Apoio ao esporte já na juventude (Divulgação

Thalia Silva, de 15 anos, voltou do Pan-Americano de karatê, em Buenos Aires, com uma medalha de ouro e uma de bronze. Vinicius Coelho, de 42 anos, garantiu, por dois anos seguidos, a liderança do ranking da Federação de Jiu-Jítsu do Estado do Rio e ainda levou o vice-campeonato brasileiro de sua categoria. Thalia e Vinicius são atletas de gerações diferentes. Mas têm um fator importante em comum: ganharam destaque em competições de peso empurrados, enfim, pelo apoio financeiro que os atletas tanto sonham. Inscritos no Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Magé, eles passaram a se preocupar apenas em melhorar seus rendimentos. E os resultados expressivos apareceram.

- A implementação do programa Bolsa Atleta foi um divisor de águas no esporte de alto rendimento da nossa cidade – explica Wagner Rosa, secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade do município. – O programa destina recursos para os atletas com bons resultados, em todas as modalidades esportivas, que sonham competir em altíssimo nível. A médio prazo, podemos nos tornar um celeiro de grandes promessas para o esporte nacional – completa Rosa, ex-árbitro de futebol, que integrou o quadro da CBF até 2014.

O programa foi criado em 2018 no município. De lá pra cá, vem destinando R$ 500 mil por ano para atletas moradores de Magé, como Thalia e Vinicius. As bolsas variam de R$ 450 e R$ 2.700, de acordo com os níveis técnicos, que vão de atleta amador a atleta de nível internacional.

- A lei estabelece quesitos para o recebimento da bolsa. A comissão de análise do programa é a responsável pelos critérios técnicos de seleção e aprovação, bem como pela prestação de contas. Não sou filiado a nenhum partido político, sou um gestor técnico e administrativo. E é assim que o projeto funciona. Apenas por critérios técnicos – garante Rosa, acrescentando que Thalia trocou de modalidade este ano e deixou o programa.

Além de patrocinar atletas iniciantes, a partir de 12 anos, e de alto rendimento, o programa despertou, ainda mais, o interesse esportivo dos jovens do município.