Bob Burnquist estreia podcast com temas variados

Crédito: Dvulgação

Bob Burnquist, lenda do esporte mundial e a Orelo, aplicativo de conteúdo em áudio, anunciam nesta semana o lançamento do podcast Bob Burnquist’s Idea Labb, fruto de uma inédita parceria com o skatista mais premiado da história dos X-Games.

A novidade terá seu primeiro episódio lançado no próximo dia 13. Cidadão do mundo, alternando residência entre o Rio de Janeiro e a Califórnia, onde construiu a famosa Megarampa e redefiniu os parâmetros do esporte, Bob tornou-se também empresário, empreendedor social, entusiasta de novas tecnologias e estudioso dos mais diversos assuntos que vão de saúde à espiritualidade, passando por cultura, ciência e inovação em geral.

Personagem de videogame, aficionado por música e artes plásticas, como desenhista-grafiteiro, ilustrou à mão a maior parte das paredes do instituto social que leva seu nome na Ilha da Gigóia e foi lançado com apoio do banco BV, Bob não fica parado.

Todas essas diferentes e surpreendentes facetas de Bob estarão disponíveis para o público ao longo de 2021, além é claro, do mundo do skate e outros esportes de ação e atividades que fazem parte de sua rotina como o paraquedismo, wingsuit, surfe e aviação.

- Estamos lançando a primeira temporada agora em maio, exatamente um ano após a inauguração oficial do Instituto Bob Burnquist (IBB. São muitas histórias bacanas para contar e dividir com o público - conta Burnquist.

Como o próprio nome indica, a ideia é oferecer aos ouvintes um verdadeiro laboratório de ideias.

- O Idea Labb vai agregar um amplo mix de conteúdos, em português e inglês, com uma boa dose de entretenimento para ouvintes de todas as idades. Logo que comecei a pensar nesse projeto, entendi que não queria ficar preso apenas em um tipo de assunto. É claro que vamos falar de skate, megarampa, mas também vamos focar em muitos outros temas pelos quais sou fascinado e curioso. Teremos convidados nacionais e internacionais ao longo dos episódios dessa série debatendo muito conteúdo interessante - adianta.