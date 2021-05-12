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Bob Burnquist estreia podcast com temas variados

Lenda do skate falará sobre esporte, saúde mental, música, arte,
entre outros assuntos a partir desta quinta-feira na Orelo
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LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 15:22

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:22

Crédito: Dvulgação
Bob Burnquist, lenda do esporte mundial e a Orelo, aplicativo de conteúdo em áudio, anunciam nesta semana o lançamento do podcast Bob Burnquist’s Idea Labb, fruto de uma inédita parceria com o skatista mais premiado da história dos X-Games.
A novidade terá seu primeiro episódio lançado no próximo dia 13. Cidadão do mundo, alternando residência entre o Rio de Janeiro e a Califórnia, onde construiu a famosa Megarampa e redefiniu os parâmetros do esporte, Bob tornou-se também empresário, empreendedor social, entusiasta de novas tecnologias e estudioso dos mais diversos assuntos que vão de saúde à espiritualidade, passando por cultura, ciência e inovação em geral.
Personagem de videogame, aficionado por música e artes plásticas, como desenhista-grafiteiro, ilustrou à mão a maior parte das paredes do instituto social que leva seu nome na Ilha da Gigóia e foi lançado com apoio do banco BV, Bob não fica parado.
Todas essas diferentes e surpreendentes facetas de Bob estarão disponíveis para o público ao longo de 2021, além é claro, do mundo do skate e outros esportes de ação e atividades que fazem parte de sua rotina como o paraquedismo, wingsuit, surfe e aviação.
- Estamos lançando a primeira temporada agora em maio, exatamente um ano após a inauguração oficial do Instituto Bob Burnquist (IBB. São muitas histórias bacanas para contar e dividir com o público - conta Burnquist.
Como o próprio nome indica, a ideia é oferecer aos ouvintes um verdadeiro laboratório de ideias.
- O Idea Labb vai agregar um amplo mix de conteúdos, em português e inglês, com uma boa dose de entretenimento para ouvintes de todas as idades. Logo que comecei a pensar nesse projeto, entendi que não queria ficar preso apenas em um tipo de assunto. É claro que vamos falar de skate, megarampa, mas também vamos focar em muitos outros temas pelos quais sou fascinado e curioso. Teremos convidados nacionais e internacionais ao longo dos episódios dessa série debatendo muito conteúdo interessante - adianta.
A novidade terá inicialmente 12 episódios começando com histórias mais pessoais até entrar em temas atuais e relevantes da sociedade e do planeta. Os episódios desta primeira temporada do podcast Bob Burnquist’s Idea Labb serão disponibilizados às quintas-feiras na plataforma Orelo, aplicativo de conteúdos em áudio que pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e Google Play.

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