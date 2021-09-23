Bicampeões olímpicos velejam juntos pela primeira vez no SSL Team Brazil

Crédito: Robert no comando da equipe (Reprodução

A seleção brasileira de vela fez seus primeiros treinos a bordo do barco SSL47 para o evento-teste da SSL Gold Cup nesta quarta-feira, no Lago Neuchâtel, na Suíça. Os principais velejadores do País no ranking mundial estão na equipe comandada pelo maior medalhista olímpico Robert Scheidt. Pela primeira vez na história, o atleta velejou ao lado das bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze, além de outros nomes de peso como os campeões mundiais Henrique Haddad e Gabriel Borges.

O grupo conta ainda com André Fonseca Bochecha e Joca Signorini, com participações em três regatas de Volta ao Mundo, Alfredo Rovere, Henry Boening e Juninho de Jesus. O objetivo dos treinos na Suíça é a adaptação para as regatas de 27 de setembro a 3 de outubro. O Brasil enfrentará os barcos da Argentina, Croácia, Estônia, Hungria, Israel, Omã e Suíça. Os treinos começam na quarta-feira.

O evento-teste serve de preparação para a primeira edição da SSL Gold Cup será realizada na Suíça, de maio a junho de 2022. Na primeira fase de treinos, que terminou no último domingo, o vencedor foi a África do Sul.

- Temos um bom time, com velejadores com bagagens diferentes. Isso pode ser um fator positivo, complementando o estilo de velejada do outro. O fundamental é fazer com que todos nós aprendamos a trabalhar como um time dentro do barco. Tenho certeza que vamos conseguir - disse Robert Scheidt.

- A expectativa é muito grande. Um motivo de orgulho de participar de um projeto, ainda mais recebendo um convite de um multicampeão como o Robert Scheidt. Agora é dedicar bastante, adquirir maior experiência no barco. Conto com a torcida dos brasileiros - comemorou Juninho de Jesus, velejador profissional de Ilhabela (SP).

A ideia da competição é fazer uma Copa do Mundo de vela, reunindo num mesmo veleiro os melhores velejadores de cada país. São 56 nações inscritas para as provas do ano que vem. Os barcos são de 47 pés cedidos pela organização.SSL Team Brazil

1 - Alfredo Rovere - proa

2 - Juninho de Jesus - pit & runners

3 - Henry Boening 'Maguila' - Grinder

4 - Kahena Kunze - segundo trimmer e grinder

5 - Gabriel Borges - trimmer & jib/gennaker

6 - Martine Grael - estratégia & grinder

7 - André Fonseca Bochecha: trimmer & grande/trav

8 - Robert Scheidt - timoneiro

9 - Joca Signorini - tática e grinder

10 - Henrique Haddad (Giga) - tripulante, coach e observador.

Gerente: Bruno Prada