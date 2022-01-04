Bicampeã olímpica, Martine Grael ganha Prêmio Magnus Olsson

Bicampeã olímpica de vela (2016 e 2020), a velejadora Martine Grael foi escolhida para receber o Prêmio Magnus Olsson 2021. A premiação é concedida anualmente a uma pessoa que tenha feito uma contribuição importante ao mundo da vela, de preferência com o espírito único e entusiasmo.

Concedido pela primeira vez a seu pai Torben Grael em 2014, Martine segue Ben Ainslie, Stan Honey, Santiago Lange, Grant Dalton, Carolijn Brouwer e Peter Burling como ganhadores do prêmio.

- Minha memória mais clara do Magnus é na Volvo Ocean Race de 2008-2009, quando ele era o capitão do Ericsson 3 e meu pai era o capitão do Ericsson 4. Durante a viagem de hospitalidade em uma das escalas, Magnus levou alguns clientes e eu consegui pegar uma carona no barco", conta Martine. “Ele era um cara tão agradável e otimista que fez uma conexão genuína com seus companheiros de tripulação e os patrocinadores a bordo durante o dia. Claro, eu também ouvi muitas histórias sobre ele, e parece que ele fez todos se sentirem especiais - contou Martine.

A Fundação Mange Olsson relembra as conquistas de Martine Grael em Jogos Olímpicos e a disputa da Volvo Ocean Race 2017/2018 para chancelar a escolha da velejadora para o prêmio.

De acordo com o anúncio, Martine tem o histórico de ser uma verdadeira vencedora e demonstrou força para entregar uma performance de alto rendimento nos momentos mais importantes em várias disciplinas da vela.

A Fundação destaca ainda a mentalidade vencedora e a abordagem atenciosa de Martine, que é uma inspiração para pessoas de todas as idades no Brasil e no mundo. E que, assim como Mange, sua dedicação e amor constantes pela vela estão ajudando a desenvolver o esporte e a fazer uma diferença positiva.