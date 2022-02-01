Bicampeã mundial de Slackline, Giovanna Petrucci dá instrução gratuita na Praia de Ipanema

A bicampeã mundial de Slackline Giovanna Petrucci dá instrução gratuita de Slackline na Rio Academia Amstel Ultra, que fica no Posto 10 da Praia de Ipanema, aos fins de semana. O projeto, que começou no último dia 15 e fica até 13 de março, oferece diversas aulas gratuitas diariamente para a população, visando o bem-estar.A expectativa para este verão é realizar cerca de 170 aulas por semana, totalizando mais de 1,5 mil. De acordo com Giovanna, o mais encantador desse projeto é ver pessoas fazendo algo pela primeira vez. - Consigo perceber o sentimento de autoconfiança e equilíbrio mental e físico que o slackline proporciona nas pessoas - afirmou.

Nesta edição do projeto, além das academias ao ar livre, o público poderá participar de aulas de yoga, crossfit, FitDance, meditação, alongamento, entre outras. Outra novidade são os eventos promovidos nos fins de tarde de sábado, com música e entretenimento. O projeto segue o conceito da Mude, de impactar positivamente a vida das pessoas, oferecendo atividades físicas como uma forma de se movimentar e alcançar um público que busca por atividades gratuitas ao ar livre. - A parceria com a Amstel Ultra veio com a proposta de diversificar ainda mais as atividades de bem-estar oferecidas este ano. Temos opções realmente diferenciadas, como Slackline e Inner Balance; além dos momentos relaxantes de música no pôr do sol. Tudo isso de forma gratuita, como sempre! Nossa expectativa é beneficiar mais de 8 mil pessoas - contou o Ceo da Mude, Marcus Moraes. Desde 2002, a Mude transforma cidades em espaços de bem-estar e, todos os anos durante o verão, a empresa realiza o projeto Rio Academia. Pela primeira vez, ele será patrocinado por uma marca de cerveja, a Amstel Ultra. As inscrições para as aulas da Rio Academia Amstel Ultra podem ser feitas através do aplicativo da Mude, que pode ser baixado gratuitamente.