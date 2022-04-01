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Bia Ferreira conquista o ouro no Continental das Américas de boxe

Boxe feminino conquista três ouros, uma prata e um bronze no campeonato no Equador
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Publicado em 01 de Abril de 2022 às 01:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 01:14
O Brasil conquistou três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze no Campeonato Continental de Boxe, em Guayaquil, no Equador. O destaque foi a medalhista de prata nos Jogos de Tóquio Bia Ferreira (60kg), que venceu Rashida Ellis, dos Estados Unidos, por 4 a 1, e confirmou a boa fase.
Ellis é a principal adversária de Bia nas Américas e as duas travaram grandes combates nas vezes em que se cruzaram. Agora são cinco vitórias para Beatriz Ferreira, incluindo a semifinal do último Campeonato Mundial, e uma vitória para Ellis, nas eliminatórias para os Jogos Pan-Americanos de Lima.
Este é o segundo título de Bia em 2022, mas em categorias diferentes. Em fevereiro, ela disputou o 66º Bocskai Istvan Memorial International Boxing Tournament, na Hungira, e se sagrou campeã.
Outro ouro no Equador veio com Beatriz Soares (69kg), que fez excelente luta contra Noelia Lucia, da Argentina, e venceu por 4 a 1.
Bárbara Santos (70kg) teve uma luta difícil contra Tamara Sandoval, do México. A brasileira conseguiu impor seu ritmo e conquistou o ouro após vencer por 3 a 2.
Rebeca Lima (63kg) fez uma grande final em um combate disputadíssimo contra Sofia Gonzales, dos Estados Unidos. Por 3 a 2, os juízes declararam Sofia vencedora e Rebeca conquistou a prata.
Viviane Pereira (75kg) conquistou o bronze.
Nas disputas finais, a Seleção enfrentou países tradicionalmente vencedores da modalidade, como Estados Unidos, Argentina e México. Este é o primeiro passo da preparação para desafios ainda maiores, como o Campeonato Mundial Feminino de 2022.
Crédito: MedalhistadeprataemTóquio,BiaFerreirasegueemaltanocenáriomundialdoboxe(Foto:Reprodução/YouTube

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