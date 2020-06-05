Bernardo Oliveira participará de torneio remoto de tiro com arco

Crédito: Jewel Samad/AFP

A Federação Internacional de Tiro com Arco anunciou que fará um evento de recurvo a partir do próximo dia 13 de junho, ao vivo, pelo seu canal do YouTube. Com isso, o arqueiro Bernardo Oliveira, atual campeão sul-americano e quarto colocado do Pan-americano de Lima, em 2019, foi um dos oito atletas selecionados para a competição.

Além do brasileiro, o grupo de atletas que participarão do torneio conta com Brady Ellison (EUA), Crispin Duenas (Canadá), Steve Wijler (Holanda), Aida Roman (México), Casey Kaufhold (EUA), Yasemin Anagoz (Turquia) e Gaby Bayardo (Holanda).

De acordo com a entidade, os arqueiros farão uma rodada de qualificação com 60 flechas à distância de 18 metros. Em seguida, as disputas serão divididas em duas chaves, homens versus mulheres, e a final acontece no dia 21 de junho com um duelo entre gêneros. A premiação para o campeão será de mil francos suíços, cerca de R$ 5.300,00.

- Muito feliz e honrado por poder participar do Lockdown Knockout. Não vejo a hora competir novamente, mesmo que à distância, com tanta gente boa. Assim que o meu pai se mudou para lá nós começamos a preparar um espaço para eu treinar ocasionalmente. Com a quarentena, finalizamos o que faltava para que eu pudesse atirar todos os dias. Estou animado e farei o meu melhor. Torçam por mim - comentou Bernardo, que segue treinando em Brasília, na chácara do pai, já que os clubes permanecem fechados.

Segundo a World Archery, esse será o segundo evento remoto do tiro com arco. O primeiro foi disputado em maio, e teve a colombiana Sara Lopez como vencedora na disputa do arco composto, mas o Brasil não teve representante.

Diante de uma pandemia, ideia do evento amistoso no YouTube surgiu com o intuito de movimentar a modalidade, já que nenhum evento físico ocorrerá antes de setembro. O torneio será disputado apenas por arqueiros que possam atirar com segurança e em ambientes socialmente distantes.

Confira o cronograma do torneio

7 de junho (Domingo) - Período de qualificação com transmissão, a partir das 10h, ao vivo no canal No Alvo: https://bit.ly/2U9OWTI

13-16 de junho - quartas de final (ao vivo): https://bit.ly/3gTGkKV

18-19 de junho - semifinais (ao vivo): https://bit.ly/3gTGkKV

21 de junho - final (ao vivo): https://bit.ly/3gTGkKV