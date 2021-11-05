Bernardinho e estrelas do esporte são confirmados em Congresso da OAB

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Treinador multicampeão de vôlei, empresário e economista, Bernardinho é uma das presenças confirmadas no VI Congresso Internacional de Direito da Moda da OAB/RJ, que reunirá virtualmente um time de especialistas do mais alto nível entre os dias 8 e 10 de novembro, bem como uma serie de atrações olímpicas e paralímpicas.

A edição deste ano, que tem como tema principal Direito, Moda & Esporte, reunirá atletas, executivos, influencers, profissionais de diversas áreas, estudantes e advogados, ao longo de 20 painéis, com o objetivo de debater pautas atuais e mostrar como cada setor pode aprender com o outro em tempos de crise. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link: https://cdmd.com.br/vi-cidm/.

Dono de sete medalhas olímpicas, o carioca foi convidado para a palestra de abertura “Direito, Moda e Esporte: a grande sacada com Bernardinho”, em que ele contará como transformou sua paixão pelo esporte em negócios, em benefício da sociedade. Será a largada para uma série de conteúdos que estão no centro dos debates do Direito Desportivo e do Direito da Moda.- Certamente a moda é um setor tradicional e importantíssimo no Rio de Janeiro. São empresários, empreendedores, que resistem ano após ano, crise após crise, oferecendo empregos e gerando renda. E além de muita resiliência, o setor possui uma incrível maleabilidade, uma capacidade de se modernizar e adaptar. A moda é feita de tendências, precisa sempre estar antenada às novidades, modernidades, mas olhando para o passado, aprendendo e buscando inspiração - afirmou Bernardinho, empolgado com a oportunidade de adquirir novos conhecimentos.

- Estarei lá, trocando experiências, falando um pouco dos valores do esporte, das minhas vivências, mas, sem dúvida, terei muito mais a aprender com essa galera do que ensinar - afirmou o treinador, que atualmente comanda a seleção masculina da França e o time feminino do Sesc RJ Flamengo.

Outro esporte que estará muito bem representado no Congresso é a vela, modalidade que mais rendeu medalhas de ouro olímpicas ao Brasil na história, com oito conquistas.

O painel 1B terá como tema “Velejando nas Ondas da Moda”, com um time formado pelo velejador Henrique Haddad, representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a velejadora Júlia Carreirão, vice-campeã mundial de Laser Radial sub-17, Márcio Anselmo, fundador da NOB, especializada em produtos de performance, e o advogado Mario Soeresen Garcia, sócio fundador da Soeresen Garcia Advogados, escritório especializado em proteção e comercialização do acervo de propriedade intelectual de grandes empresas internacionais.

- De todos os esportes olímpicos, a vela é o mais tecnológico e na vanguarda dos desenvolvimentos espaciais em seus equipamentos, incluindo os de vestir. Todo o conhecimento técnico e sua proteção são assuntos cotidianos tanto dos velejadores de alta performance como amadores, ou mesmo entre famílias envolvidas. E a forma de se vestir une todos os adeptos e gera relações naturais e legais entre eles - disse Mario Soeresen Garcia.

No Painel 2B, atletas de ponta contarão como trouxeram o esporte para o mundo da internet e se tornaram influenciadores digitais. Estão confirmados o ginasta Diego Hypolito, dono de duas medalhas olímpicas, o surfista Lucas Chumbo, e a influencer Vanessa Aud. A mediação é dos advogados Cassio Mosse e Gabriel Leôncio, membro efetivo da CDMD e um dos responsáveis por dois Minicursos do Congresso.

- Estou muito feliz em integrar a Comissão de Direito da Moda (CDMD) da OAB/RJ este ano. Junto com o desafio, veio a missão de ajudar na elaboração do Congresso, trazendo um público novo, o dos esportes. Esperamos que seja uma grande oportunidade para todos os envolvidos - afirmou Gabriel Leôncio.

No Painel 4A “Esportes e Moda Inclusiva”, atletas e estilistas pautarão como a inclusão é fundamental para o futuro da moda e do esporte, andando lado a lado. Estão confirmados a nadadora paralímpica Joana Neves, a “Peixinha”; Silvana Louro, CEO da EQUAL Moda Inclusiva; Geraldo Nogueira, Presidente de Honra da Comissão da Pessoa com Deficiência. A moderação é de Paula Acioli, Especialista em Moda e Comportamento, e Álvaro Loureiro, Presidente da ABAPI e Membro da CDMD OAB/RJ.

- Ainda é preciso avançar no olhar para os deficientes físicos. Muitas vezes temos de fazer ajustes nas vestimentas que compramos. A pessoa que tem a perna amputada gasta um bom dinheiro. Eu, por exemplo, tenho que mandar diminuir as minhas roupas, pois tenho nanismo - observou Joana Neves.

O “Combate à Pirataria na Moda Esportiva” será tema do Painel 1 A, que terá como palestrantes Marcio Gonçalves, advogado; Juliana Souza, Regional Brand Protection Manager da PUMA; e Walter Carrasco, 1° Titular da Delegacia do DIG/DEIC. Sob a mediação de Andrea Possinhas, advogada e membro da CDMD OAB/RJ, eles abordarão os prejuízos causados pela pirataria na indústria da moda e do esporte e as medidas de combate a esse tipo de crime.

O Painel 1 B será “ESG e o Marketing Esportivo: a Ótica Institucional e a Empresarial” Os convidados farão uma análise de como a sigla ESG (Environmental, Social e Governance) está pautando as decisões estratégicas nas empresas. Os palestrantes confirmados são Renato Jardim, Diretor Executivo da ÁPICE; Elisa Gattas, Head Legal/Compliance da ASICS – LATAM; e Lucas Brito, Diretor da VRI As moderadoras serão as advogadas Fernanda Magalhães e Andreia de Andrade Gomes.

O Painel 3 “Direito, Moda & Esporte nas Diversas Regiões do País - Reunião das Comissões” terá como palestrantes Deborah Portilho, Presidente da CDMD OAB/RJ, Thays Toschi, Presidente Da Comissão de Direito da Moda da OAB/SP, e mais seis Presidentes de Comissões de Direito da Moda de outros estados. A mediação será de Renata Lisboa, 1ª Vice-Presidente da CDMD OAB/RJ, e Andreia Gomes, 2ª Vice-Presidente da CDMD OAB/RJ.

No Painel 11A "Unindo Direito, Moda e Esporte", os inscritos poderão acompanhar um bate-papo entre advogados que atuam com atletas e empresas que transitam entre a moda e o esporte e atletas que demonstram como o suporte jurídico os auxilia no desenvolvimento de suas carreiras.

- O esporte não deixa de ser a moda em movimento, que molda o nosso “life style”. O congresso desse ano vem trazendo diversas feras do mundo do esporte, que nos enriquecerão com ensinamentos aplicáveis no mundo corporativo. Vamos surfar essa onda juntos? - convida Paulo Parente, advogado e Lutador faixa-preta de Jiu Jitsu, um dos palestrantes.A programação completa pode ser conferida no link: https://cdmd.com.br/paineis-vi-cidm/. Além das palestras, o evento contará com atividades especiais para os participantes, como o IV Concurso de Pôsteres Acadêmicos e o II Concurso de Estampas, além dos 6 Minicursos que serão oferecidos, em diversos temas como pirataria digital e física, NFTs na moda, proteção de estampas e outros.