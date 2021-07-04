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Ben O’Connor vence nona etapa do Tour de France e alcança 2° lugar na classificação geral

Ciclista conquistou a segunda vitória em Grandes Voltas; próxima etapa do Tour de France acontece na próxima terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 15:19

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 15:19

Crédito: Ben O'Connor chegou com mais de cinco minutos de vantagem sobre o 2° lugar (Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Neste domingo, Ben O’Connor venceu a nona fase do Tour de France. No trajeto de Cluses até Tignes, o australiano completou os 144.9 km em quatro horas e meia, cruzando a linha de chegada com mais de cinco minutos de vantagem sobre os adversários.O ciclista já havia vencido nas Grandes Voltas ano passado, durante o Giro d’Italia. Com a vitória na França, O’Connor subiu para o segundo lugar na classificação geral, atrás de Tadej Pogacar. O líder da competição chegou em sexto lugar nesta etapa, mas ampliou a vantagem para dois minutos e um segundo.
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A décima etapa do Tour de France acontece na próxima terça-feira (6), com o percurso de Albertville a Valence e voltada para os sprinters.

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