Ben O’Connor vence nona etapa do Tour de France e alcança 2° lugar na classificação geral

Neste domingo, Ben O’Connor venceu a nona fase do Tour de France. No trajeto de Cluses até Tignes, o australiano completou os 144.9 km em quatro horas e meia, cruzando a linha de chegada com mais de cinco minutos de vantagem sobre os adversários.O ciclista já havia vencido nas Grandes Voltas ano passado, durante o Giro d’Italia. Com a vitória na França, O’Connor subiu para o segundo lugar na classificação geral, atrás de Tadej Pogacar. O líder da competição chegou em sexto lugar nesta etapa, mas ampliou a vantagem para dois minutos e um segundo.