Belinho terá a chance de jogar ao lado do maior campeão mundial do futevôlei brasileiro e ídolo do atleta

Crédito: Arquivo pessoal/Belinho

Belinho Kamikaze, é uma das principais promessas do futevôlei brasileiro na atualidade. Para quem conhece o mundo desta modalidade, é fácil entender que o apelido do jogador é inspirado no maior ídolo brasileiro das quadras de areia, Bello Soares - nove vezes campeão mundial. Nesta sexta-feira (04), Belinho terá, pela primeira vez, a oportunidade de atuar profissionalmente ao lado de sua maior referência na disputa do Desafio das Estrelas.

- Um dia muito especial para mim. Me faz relembrar de quando comecei a jogar futevôlei aos 11 anos e via as partidas do Bello encantar o Brasil e o mundo. Logo quando comecei a me destacar, veio o apelido. Sempre levei esse nome com muita honra e satisfação. Agora, quis o destino que o fã terá a oportunidade de jogar com seu maior ídolo. Isso mostra o quanto a caminhada pelos meus sonhos e objetivos valem a pena. Será um dos dias mais marcantes de minha vida - disse Belinho sobre a chance de poder jogar com Bello.Nove vezes campeão mundial ao lado de Vinicius, Bello é o maior recordista de títulos do esporte. Hoje, além de seguir competindo em grandes torneios, o jogador possui dois centros de treinamento para novos atletas. Diante do “Desafio das Estrelas”, o ícone da categoria vive expectativa de atuar ao lado do fã que carrega seu nome para as maiores disputas do futevôlei nacional.