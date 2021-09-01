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Belinho terá a chance de jogar ao lado do maior campeão mundial do futevôlei brasileiro e ídolo do atleta

Com nome inspirado em Bello, Belinho jogará com o ídolo no Desafio das Estrelas...
LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 16:58

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:58

Crédito: Arquivo pessoal/Belinho
Belinho Kamikaze, é uma das principais promessas do futevôlei brasileiro na atualidade. Para quem conhece o mundo desta modalidade, é fácil entender que o apelido do jogador é inspirado no maior ídolo brasileiro das quadras de areia, Bello Soares - nove vezes campeão mundial. Nesta sexta-feira (04), Belinho terá, pela primeira vez, a oportunidade de atuar profissionalmente ao lado de sua maior referência na disputa do Desafio das Estrelas.
- Um dia muito especial para mim. Me faz relembrar de quando comecei a jogar futevôlei aos 11 anos e via as partidas do Bello encantar o Brasil e o mundo. Logo quando comecei a me destacar, veio o apelido. Sempre levei esse nome com muita honra e satisfação. Agora, quis o destino que o fã terá a oportunidade de jogar com seu maior ídolo. Isso mostra o quanto a caminhada pelos meus sonhos e objetivos valem a pena. Será um dos dias mais marcantes de minha vida - disse Belinho sobre a chance de poder jogar com Bello.Nove vezes campeão mundial ao lado de Vinicius, Bello é o maior recordista de títulos do esporte. Hoje, além de seguir competindo em grandes torneios, o jogador possui dois centros de treinamento para novos atletas. Diante do “Desafio das Estrelas”, o ícone da categoria vive expectativa de atuar ao lado do fã que carrega seu nome para as maiores disputas do futevôlei nacional.
- Jogar com o Belinho para mim é gratificante. Conheço ele há muitos anos, presenciei a evolução dele no esporte. Uma pessoa da minha modalidade, colocar o apelido por minha causa, é algo que me deixa muito feliz. O bom de tudo isso é que eu vi a evolução dele e estou presente até hoje ao lado dele, nos meus treinamentos, é muito bom. Uma pessoa muito especial para mim. Vamos entrar em quadra pela primeira vez juntos e espero que façamos o melhor nestes desafios - disse Bello.O “Desafio das Estrelas” será um evento em apoio à prevenção do câncer de mama e de próstata, no qual Belinho e Bello enfrentarão a dupla Gui e Zanol. Ele será realizado no Quiosque 018, a partir das 13h de Brasília.

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