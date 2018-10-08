Bebeto dentro, Romário fora: veja resultados de esportistas na eleição

Os ex-atletas Romário, Marcelinho Carioca, Bebeto e Leila foram candidatos nestas eleições Crédito: Reprodução

Bebeto, Bobô, Luiz Lima, Leila, Danrlei, João Leite e Fábio Faria foram os esportistas que saíram vitoriosos das eleições deste domingo (7).

Romário foi eleito deputado federal (2010) e senador (2014) pelo PSB no Rio de Janeiro. Em 2018, o ex-atacante concorreu ao cargo de governador do Estado, dessa vez pelo partido Podemos, mas ficou na quarta colocação e não foi para o segundo turno.

Romário apareceu ao lado dos filhos durante o domingo de eleições Crédito: Reprodução/Instagram

Com Romário fora, a maioria dos atletas de futebol que concorriam para a Câmara Federal não conseguiu se eleger, com exceção de Danrlei. Nas assembleias estaduais, estão dois ex-jogadores: Bebeto e Bobô.

O atacante do tetracampeonato da seleção contou com o apoio de Romário e recebeu mais de 25 mil votos para a ALERJ. Foi uma queda expressiva na comparação com os 61 mil votos recebidos em 2014, mas o suficiente para pegar a única vaga da coligação.

O ex-jogador Bobô conseguiu a reeleição para a Assembleia da Bahia com mais de 55 mil votos Crédito: Divulgação

Bobô, ídolo do Bahia, conseguiu a reeleição para a Assembleia da Bahia com mais de 55 mil votos. O ex-meia havia recebido 25 mil votos há quatro anos. João Leite, que jogou pelo Atlético-MG, também se reelegeu deputado estadual em Minas Gerais pelo PSDB, com 56 mil votos.

Já a ex-jogadora Leila, que concorreu com o nome de "Leila do Vôlei", teve mais de 460 mil votos e foi eleita senadora pelo PSB do Distrito Federal.

Sob o nome "Danrlei de Deus Goleiro" ("de Deus" é sobrenome), Danrlei foi reeleito deputado federal pelo PSD do Rio Grande do Sul com 102 mil votos. O ex-nadador Luiz Lima usou a proximidade com Jair Bolsonaro, presidenciável mais votado, e elegeu-se deputado federal pelo PSL do RJ com 115 mil.

Quem também se elegeu foi Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, como nono mais votado do estado. Ex-namorado da apresentadora Sabrina Sato, ele é jogador profissional de squash.

Marcelinho Carioca, ex-meia do Corinthians, foi candidato a deputado estadual em São Paulo pelo Podemos. Recebeu 28.487 votos e não foi eleito.