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Barron Mamiya e Brisa Hennessy vencem etapa de Sunset Beach na WSL

Havaiano e costarriquenha ganharam segunda etapa da temporada da WSL nesta sexta-feira...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 00:15

LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2022 às 00:15
A segunda etapa da temporada 2022 da WSL foi conquistada pelo havaiano Barron Mamiya e pela costarriquenha Brisa Hennessy nesta sexta-feira. A praia de Sunset Beach viu o surfista local vencer sua primeira final de etapa da liga mundial de surfe e a jovem costarriquenha chegar a liderança do ranking mundial. > Confira as tabelas dos campeonatos estaduais e simule os resultados!
A primeira final desta sexta-feira foi entre Brisa Hennessy e a havaiana Malia Manuel. A costarriquenha tomou o liderança da bateria na penúltima onda, conseguindo sua maior nota na última oportunidade. A havaiana terminou a final com 7.46 (6.33 + 1.13) enquanto a campeã finalizou com 12.83 (5.83 + 7.00).
Em seguida, na decisão masculina, o japonês Kanoa Igarashi não conseguiu segurar Barron Mamiya. O havaiano marcou um 8.17 na segunda onda e seguiu na liderança da bateria até o final, completando sua nota com um 8.83 em sua quarta e última onda - totalizando 17.00 pontos. O medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio terminou a final com 12.33 (5.50 + 6.83).
A próxima etapa da WSL acontece na praia de Peniche, em Portugal, e começa no dia 03 de março. Com as vitórias em Sunset Beach, tanto Barron Mamiya quanto Brisa Hennessy lideram o ranking mundial.
Crédito: BrisaHennessyconquistouaetapadeSunsetBeachdaWSL(Reprodução/WSL

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