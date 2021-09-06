Barcos de Santos (SP) lideram na principal classe da Vela de Oceano em Ubatuba

Ele tem a forte concorrência do 4Z Phytoervas, barco também de Santos (SP), que venceu a primeira regata do dia e terminou em segundo na outra,fechando o segundo dia com sete pontos perdidos: "O dia começou sem vento, todos na expectativa se iria ou não ter condições de velejada, mas por fim, foi possível concluir duas regatas. O Phytoervas 4Z, que conta também com o patrocínio da Ctank, é um barco que performa bem em condições de vento mais fraco e apesar de contarmos com barcos extremamente competitivos na raia, como por exemplo o Phoenix, o Ruda e o Avohai da fera Lars Grael tivemos um desempenho muito bom e conquistamos o primeiro lugar, foi muito gratificante. Na segunda regata do dia nos safamos bem e terminamos em segundo lugar, conseguindo assim melhora significativa na pontuação geral e entramos na briga pelo título do evento. Para nós é um prazer disputar com grandes equipes da vela oceânica nacional, em um evento super organizado. Queremos também agradecer a ABVO e seu representante Mario Martinez pelo empenho" , declarou Marcello Bellotti, do Phytoervas 4Z.