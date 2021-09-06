Barcos de Santos (SP) lideram na principal classe da Vela de Oceano em Ubatuba

Na classe principal da Vela de Oceano do Campeonato Brasileiro realizado em Ubatuba (SP), a ORC, foram realizadas duas regatas e o Phoenix, barco mais moderno do país, segue na liderança com quatro pontos perdidos. O veleiro ficou em segundo na primeira e venceu a segunda regata do dia.
Ele tem a forte concorrência do 4Z Phytoervas, barco também de Santos (SP), que venceu a primeira regata do dia e terminou em segundo na outra,fechando o segundo dia com sete pontos perdidos: "O dia começou sem vento, todos na expectativa se iria ou não ter condições de velejada, mas por fim, foi possível concluir duas regatas. O Phytoervas 4Z, que conta também com o patrocínio da Ctank, é um barco que performa bem em condições de vento mais fraco e apesar de contarmos com barcos extremamente competitivos na raia, como por exemplo o Phoenix, o Ruda e o Avohai da fera Lars Grael tivemos um desempenho muito bom e conquistamos o primeiro lugar, foi muito gratificante. Na segunda regata do dia nos safamos bem e terminamos em segundo lugar, conseguindo assim melhora significativa na pontuação geral e entramos na briga pelo título do evento. Para nós é um prazer disputar com grandes equipes da vela oceânica nacional, em um evento super organizado. Queremos também agradecer a ABVO e seu representante Mario Martinez pelo empenho" , declarou Marcello Bellotti, do Phytoervas 4Z.
O Avohai, de Lars Grael, é o terceiro colocado com dez pontos perdidos e segue na briga. Neste domingo o veleiro terminou em terceiro na primeira regata e em quinto na segunda.
O Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano - 12º International Paint - Ubatuba Sailing Festival - segue nesta segunda-feira com regatas começando a partir das 12h com previsão de vento sul e previsão de vento leste no último dia, a terça-feira. Nesta segunda-feira ao final do dia haverá uma palestra técnica com Sylvestre Santos, da International Paint, sobre pintura de barcos e premiação da regata Ilha Vitória de sábado.
Resultados Acumulado Geral até 05/09 (mais resultados no site https://www.ubatubaiateclube.com.br/ubatubasailingfestival)
ORC
1 - Phoenix - 4 pontos perdidos2 - 4Z Phytoervas - 7 pp3 - Avohai - 104 - Rudá - 165 - Bicho Grilo - 176 - Asbar IV - 187 - Bravo - 258 - Loyalty 06 - 259 - Caballo Loco - 2810 - Asbar II - 28,5011 - Maestrale Due - 3212 - Argos - 32,5013 - Zorro - 3314 - Montecristo - 3915 - Tanuki - 4616 - MyBoy - 5117 - Beiramar - 52
BRA-RGS e Clássicos
1 - Bruschetta -2 pontos perdidos2 - Lady Lou - 5 pp3 - BelezaPura 2 - 74 - Kameha Meha - 85 - Bravo I - 106 - BL3 Urca - 127 - Mais Rabugento - 138 - Lucnan - 179 - Tachaua - 2110 - Kaiamurá - 2611 - Iguinho di Mamãe - 2712 - Mais Bakanna - 2913 - Malagueta 4 - 3114 - Baforada - 3215 - Criloa - 3316 - Blue Peace - 3417 - Asterisco - 36
Bico de Proa
1 - Nautilus - 32 - Anaue - 53 - Blu 1 - 64 - Reggae - 125 - Sirocco - 166 - San Nicolla - 216 - Baguncitas - 21