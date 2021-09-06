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Barcos de Santos (SP) lideram na principal classe da Vela de Oceano em Ubatuba

Barco de Lars Grael está em terceiro na disputa no Ubatuba Iate Clube...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 23:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 23:39
Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias
Na classe principal da Vela de Oceano do Campeonato Brasileiro realizado em Ubatuba (SP), a ORC, foram realizadas duas regatas e o Phoenix, barco mais moderno do país, segue na liderança com quatro pontos perdidos. O veleiro ficou em segundo na primeira e venceu a segunda regata do dia.
Ele tem a forte concorrência do 4Z Phytoervas, barco também de Santos (SP), que venceu a primeira regata do dia e terminou em segundo na outra,fechando o segundo dia com sete pontos perdidos: "O dia começou sem vento, todos na expectativa se iria ou não ter condições de velejada, mas por fim, foi possível concluir duas regatas. O Phytoervas 4Z, que conta também com o patrocínio da Ctank, é um barco que performa bem em condições de vento mais fraco e apesar de contarmos com barcos extremamente competitivos na raia, como por exemplo o Phoenix, o Ruda e o Avohai da fera Lars Grael tivemos um desempenho muito bom e conquistamos o primeiro lugar, foi muito gratificante. Na segunda regata do dia nos safamos bem e terminamos em segundo lugar, conseguindo assim melhora significativa na pontuação geral e entramos na briga pelo título do evento. Para nós é um prazer disputar com grandes equipes da vela oceânica nacional, em um evento super organizado. Queremos também agradecer a ABVO e seu representante Mario Martinez pelo empenho" , declarou Marcello Bellotti, do Phytoervas 4Z.
O Avohai, de Lars Grael, é o terceiro colocado com dez pontos perdidos e segue na briga. Neste domingo o veleiro terminou em terceiro na primeira regata e em quinto na segunda.
O Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano - 12º International Paint - Ubatuba Sailing Festival - segue nesta segunda-feira com regatas começando a partir das 12h com previsão de vento sul e previsão de vento leste no último dia, a terça-feira. Nesta segunda-feira ao final do dia haverá uma palestra técnica com Sylvestre Santos, da International Paint, sobre pintura de barcos e premiação da regata Ilha Vitória de sábado.
Resultados Acumulado Geral até 05/09 (mais resultados no site https://www.ubatubaiateclube.com.br/ubatubasailingfestival)
ORC
1 - Phoenix - 4 pontos perdidos2 - 4Z Phytoervas - 7 pp3 - Avohai - 104 - Rudá - 165 - Bicho Grilo - 176 - Asbar IV - 187 - Bravo - 258 - Loyalty 06 - 259 - Caballo Loco - 2810 - Asbar II - 28,5011 - Maestrale Due - 3212 - Argos - 32,5013 - Zorro - 3314 - Montecristo - 3915 - Tanuki - 4616 - MyBoy - 5117 - Beiramar - 52
BRA-RGS e Clássicos
1 - Bruschetta -2 pontos perdidos2 - Lady Lou - 5 pp3 - BelezaPura 2 - 74 - Kameha Meha - 85 - Bravo I - 106 - BL3 Urca - 127 - Mais Rabugento - 138 - Lucnan - 179 - Tachaua - 2110 - Kaiamurá - 2611 - Iguinho di Mamãe - 2712 - Mais Bakanna - 2913 - Malagueta 4 - 3114 - Baforada - 3215 - Criloa - 3316 - Blue Peace - 3417 - Asterisco - 36
Bico de Proa
1 - Nautilus - 32 - Anaue - 53 - Blu 1 - 64 - Reggae - 125 - Sirocco - 166 - San Nicolla - 216 - Baguncitas - 21

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