Barco Tetracampeão Mundial segue na liderança no Brasileiro de Vela em Ubatuba

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

O veleiro Bruschetta, modelo J-24 tetracampeão mundial nas mãos de Maurício Santa Cruz, venceu mais uma regata, neste domingo, e segue na liderança na classe BRA-RGS a frente do Lady Lou, comandado por Torben Grael, no Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano realizado no 12º International Paint Ubatuba Sailing Festival, realizado pelo Ubatuba Iate Clube.

O Bruschetta, comandado por Evando Csordas, completou a única regata do dia, uma barla-sota de quatro pernas com bóia nas proximidades da ilha de Anchieta, com 1h06min50s no tempo corrigido, e está em primeiro com dois pontos perdidos contra cinco pontos perdidos do Lady Lou que ficou em segundo neste domingo finalizando a regata com 1h07min55s no tempo corrigido.

A regata demorou quase duas horas para começar por conta dos fracos ventos: "A previsão era essa, ia entrar o vento leste um pouco mais tarde, entrou fraco e depois foi melhorando . Foi uma barla-sota, o que prevaleceu foram as manobras da tripulação, estamos satisfeitos com o resultado", disse Maurício Santa Cruz, o Santinha, que está voltando ao barco que lhe deu muitas alegrias na carreira e que hoje é comandado por Evandro Csordas: "Entrosamento é quando termina o campeonato, cada dia vai melhorando , quanto mais tempo está junto melhor, ainda temos dois dias, aqui os ventos costumam ser mais fracos e teremos ainda uma regata de percurso e ainda falta muito, campeonato sempre termina na última regata, é preciso seguir concentrado".

Maurício Santa Cruz tem ao todo cinco títulos mundiais e ainda medalhade Ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro.

Barcos de Santos (SP) lideram na principal classe da Vela de Oceano e tem o barco do RJ, de Lars Grael, na disputa

Na classe principal da Vela de Oceano,a ORC, foram realizadas duas regatas e o Phoenix, barco mais moderno do país, segue na liderança com quatro pontos perdidos. O veleiro ficou em segundo na primeira e venceu a segunda regata do dia. Ele tem a forte concorrência do 4Z Phytoervas, barco também de Santos (SP), que venceu a primeira regata do dia e terminou em segundo na outra,fechando o segundo dia com sete pontos perdidos: "Dia começou com vento, não tinha vento, daí soprou um leste. Temos um barco que performa bem em condições de vento fraco , é um barco leve. Temos esses barcos que despontam o caso o Phoenix, mais moderno, o Rudá e o Avohai do Lars que é um grande velejador. Velejamos muito bem na primeira regata, percebemos que havia uma maré bastante forte e acreditou no lado esquerdo da raia e funcionou bem, conseguimos velejar normal sem inventar e saímos vitoriosos. A segunda regata começou com mais vento e ele foi diminuindo ao longo e mudando sendo o centro da raia o melhor para ficar. Conseguimos nos defender e escalar posição e estamos na disputa. Pra nós é um prazer disputar com grandes veleiros da classe oceânica e o evento está ótima, muito bem organizado. Queremos agradecer a ABVO por todo o empenho, ao Mario Martinez nosso comodoro e estamos aí para corrermos as regatas", declarou Marcelo Bellotti, do Phytoervas 4Z.

O Avohai, de Lars Grael, é o terceiro colocado com dez pontos perdidos e segue na briga. Neste domingo o veleiro terminou em terceiro na primeira regata e em quinto na segunda.

O Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano segue nesta segunda-feira com regatas começando a partir das 12h com previsão de vento sul e previsão de vento leste no último dia, a terça-feira. Nesta segunda-feira ao final do dia haverá uma palestra técnica com Sylvestre Santos, da International Paint, sobre pintura de barcos e premiação da regata Ilha Vitória de sábado.

Resultados Acumulado Geral até 05/09 (mais resultados no site https://www.ubatubaiateclube.com.br/ubatubasailingfestival)

ORC

1 - Phoenix - 4 pontos perdidos2 - 4Z Phytoervas - 7 pp3 - Avohai - 104 - Rudá - 165 - Bicho Grilo - 176 - Asbar IV - 187 - Bravo - 258 - Loyalty 06 - 259 - Caballo Loco - 2810 - Asbar II - 28,5011 - Maestrale Due - 3212 - Argos - 32,5013 - Zorro - 3314 - Montecristo - 3915 - Tanuki - 4616 - MyBoy - 5117 - Beiramar - 52

BRA-RGS e Clássicos

1 - Bruschetta -2 pontos perdidos2 - Lady Lou - 5 pp3 - BelezaPura 2 - 74 - Kameha Meha - 85 - Bravo I - 106 - BL3 Urca - 127 - Mais Rabugento - 138 - Lucnan - 179 - Tachaua - 2110 - Kaiamurá - 2611 - Iguinho di Mamãe - 2712 - Mais Bakanna - 2913 - Malagueta 4 - 3114 - Baforada - 3215 - Criloa - 3316 - Blue Peace - 3417 - Asterisco - 36

Bico de Proa