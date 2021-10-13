Barco tetracampeão Mundial conquista o título do Mini Circuito de Ubatuba (SP)

Crédito: Edu Grigaits / Balaio de Ideias

O veleiro Bruschetta, tetracampeão mundial da classe J-24, conquistou o título do Mini Circuito de Ubatuba, realizado pelo Ubatuba Iate Clube, no litoral norte de São Paulo. O Mini Circuito de Ubatuba foi também o Campeonato Paulista da classe Ranger.

O Bruschetta, barco modelo J-24, tem quatro títulos mundiais pelas mãos do carioca Maurício Santa Cruz, o Santinha, que ainda somou um quinto título mundial na classe Snipe , além de Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos no Rio em 2007 e participações em dois Jogos Olímpicos em Sydney 2000 e Atenas 2004. Maurício Santa Cruz compôs a tripulação na disputa desta semana, comandada por Evandro Csordas.

O barco venceu todas as quatro regatas nas disputas que começaram no sábado, dia 9, domingo e na segunda-feira, dia 11, sendo duas delas de percurso e mais duas barla-sota. Os barcos Vento e Cisco Kid completaram o pódio na disputa.

Esta é mais uma conquista do veleiro que no início de setembro foi campeão do Campeonato Brasileiro da classe RGS realizado também em Ubatuba (SP).

O mini circuito foi muito disputado com muito vento , oscilações mas muito boa intensidade, a tripulação se desenvolveu muito bem durante toda a competição e o Bruschetta deu conta do recado. Novamente o Santinha fez toda a diferença, ele sabe dominar a fera. Ricardo Delgado novamente teve um grande peso nas decisões, conhece como poucos a raia de Ubatuba. Colhemos um ótimo resultado , com quatro vitórias em quatro regatas , tivemos um aproveitamento de 100%. Estamos muito felizes, focados, e conscientes que devemos continuar treinando para colher os resultados. Neste domingo o veleiro de Ubatuba venceu a primeira regata com 40min02s no tempo corrigido deixando o Vento e o Cisco Kid em segundo e terceiro lugar: "", apontou Csordas.

ivemos que fazer uma substituição de última hora , nosso proeiro Fabinho Kiss não pode correr a última regata por conta de um imprevisto pessoal. Ele é uma peça fundamental na equipe. Colocamos o Sidney Maori e ele deu conta do recado".